В этом году большинство школ работает в очном режиме – Сергей Кравцов

Влада Некрасова

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о формате работ российских школ в 2020/21 учебном году.

«В этом учебном году большинство школ у нас работает в очном режиме. Но некоторые регионы по понятным причинам продлевали на неделю осенние каникулы, частично переводили учеников на дистант. Но мы всем регионам давали рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы ни в коем случае не понизилось качество образования», – заявил министр в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что решение об изменении учебного плана принимает школа и педагогический коллектив, при этом ученики должны полноценно освоить программу, а уровень нагрузки превышать не следует.

«Мы продолжаем методическую поддержку каждого региона, регионы плотнее работают с календарным графиком системы образования, и надо сказать, что меры приносят результаты. Везде это индивидуальный подход, исходя прежде всего из эпидемиологической обстановки», – добавил Сергей Кравцов.

Министр сообщил, что большинство регионов выходят с новогодних каникул, возвращая полное очное обучение во всех классах, – и это тоже можно назвать результатом взвешенных и своевременных мер, принятых ранее для контроля за здоровьем в образовательной среде.