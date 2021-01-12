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В Курской области проект «Билет в будущее» будет реализовываться на инновационных площадках

В Курской области проект «Билет в будущее» будет реализовываться на инновационных площадках

В 2021 году в Курской области проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов «Билет в будущее» будет реализован на базе инновационных мастерских профессиональных образовательных организаций, сообщает пресс-служба регионального Комитета образования и науки.

Новые инновационные мастерские созданы по международным стандартам WorldSkills.

Ребята получат возможность попробовать свои силы по таким специальностям, как малярное дело, кровельные работы, сантехника, вентиляция, кондиционирование, геодезия, кузовной ремонт, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

«Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Профессиональные организации Курской области стали победителями конкурсного отбора на получение федерального гранта. На базе Курского монтажного техникума и Железногорского горно-металлургического колледжа были открыты десять современных мастерских.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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