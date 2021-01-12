В Липецкой области проходят родительские собрания «ГИА-2021 – стратегия успеха»

Алексей Вольцев



В муниципалитетах Липецкой области стартовали родительские собрания, посвященные организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального Управления образования и науки.

Первое собрание прошло в Данковском районе, в нем приняли участие представители администрации района, руководители школ и педагоги.

Родители выпускников получили информацию о сроках и местах проведения ОГЭ и ЕГЭ, о видеонаблюдении в пунктах проведения экзамена, о порядке проведения аттестации, подаче и рассмотрении апелляций.

Педагоги дали рекомендации по самостоятельной подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку, математике и биологии, психологи рассказали о том, как снять стресс в предэкзаменационный и экзаменационный периоды.

«Сегодня наша цель – детально рассказать родителям и выпускникам, как будут проходить экзамены в условиях пандемии. Помимо широкомасштабной апробации проведения ОГЭ и ЕГЭ необходимо позаботиться о здоровье школьников и организаторов. Обязательным условием проведения экзаменов в регионе станет обеспечение всех мер безопасности», – подчеркнула начальник Управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В ближайшие недели родительские собрания «ГИА-2021– стратегия успеха» пройдут во всех муниципалитетах Липецкой области. Необходимая информация по экзаменам, а также телефоны горячих линий размещены и на сайте Управления образования и науки Липецкой области.

