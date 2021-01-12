Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Липецкой области проходят родительские собрания «ГИА-2021 – стратегия успеха»

В Липецкой области проходят родительские собрания «ГИА-2021 – стратегия успеха»

В Липецкой области проходят родительские собрания «ГИА-2021 – стратегия успеха»


В муниципалитетах Липецкой области стартовали родительские собрания, посвященные организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального Управления образования и науки.

Первое собрание прошло в Данковском районе, в нем приняли участие представители администрации района, руководители школ и педагоги.

Родители выпускников получили информацию о сроках и местах проведения ОГЭ и ЕГЭ, о видеонаблюдении в пунктах проведения экзамена, о порядке проведения аттестации, подаче и рассмотрении апелляций.

Педагоги дали рекомендации по самостоятельной подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку, математике и биологии, психологи рассказали о том, как снять стресс в предэкзаменационный и экзаменационный периоды.

«Сегодня наша цель – детально рассказать родителям и выпускникам, как будут проходить экзамены в условиях пандемии. Помимо широкомасштабной апробации проведения ОГЭ и ЕГЭ необходимо позаботиться о здоровье школьников и организаторов. Обязательным условием проведения экзаменов в регионе станет обеспечение всех мер безопасности», – подчеркнула начальник Управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. 

В ближайшие недели родительские собрания «ГИА-2021– стратегия успеха» пройдут во всех муниципалитетах Липецкой области. Необходимая информация по экзаменам, а также телефоны горячих линий размещены и на сайте Управления образования и науки Липецкой области.
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Россия будет недовольна созданием турецких авиабаз в Азербайджане — мнение
Россия будет недовольна созданием турецких авиабаз в Азербайджане —
Суда «Северного потока — 2» ушли за «Фортуной»
Суда «Северного потока — 2» ушли за «Фортуной»
Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3
Посол России: США пошли по пути навязывания неприемлемых условий СНВ-3
В Курской области проект «Билет в будущее» будет реализовываться на инновационных площадках
В Курской области проект «Билет в будущее» будет реализовываться на
В Липецкой области проходят родительские собрания «ГИА-2021 – стратегия успеха»
В Липецкой области проходят родительские собрания «ГИА-2021 –
В Саратовской области занятия проходят в штатном режиме
В Саратовской области занятия проходят в штатном режиме
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с бойфрендом в честь годовщины отношений
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с
Лунный день сегодня 12 января 2021 года
Лунный день сегодня 12 января 2021 года
Плющенко показал построенные коттеджи для Трусовой и Косторной
Плющенко показал построенные коттеджи для Трусовой и Косторной
Зеленский напомнил Маску про "великого украинца" Королева и позвал его в Житомир
Зеленский напомнил Маску про "великого украинца" Королева и позвал
На первую смену в «Орлёнок» приедут школьники из трёх регионов
На первую смену в «Орлёнок» приедут школьники из трёх регионов
Роль учителя и преподавателя в XXI веке обсудят в рамках Гайдаровского форума
Роль учителя и преподавателя в XXI веке обсудят в рамках

Топ на сегодня

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый выступит на Ukrainian Gaming Week 2021
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в "Холостяке", но она это отрицает
В сети подозревают, что Тимати вернулся к Решетовой после съемок в
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по
Неуважение к собственному языку — эксперт о переименовании Литвой Грузии
Неуважение к собственному языку — эксперт о переименовании Литвой
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»
Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова»

Еще по теме

Объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году
ЕГЭ-2018: точное расписание и дата итоговой аттестации в 2018 году
Десятиклассники Волгоградской области напишут диагностические работы
Горячая линия по вопросам проведения ГИА-2020 пройдет 18 июня