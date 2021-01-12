В NASA назвали места в космосе, где люди могут поселиться в случае "конца света"

Алексей Вольцев

Человечество может найти убежище на другом внеземном теле при "конце света" на Земле. Когда Солнце станет красным гигантом - примерно через 5 млрд лет - люди смогут перебраться на Плутон, где к тому времени будут пригодные для жизни условия.Об этом пишет издание Express.Сфера горячей плазмы Солнца кардинально не изменилась за более четыре миллиарда лет, но ученые считают, что светило находится примерно на половине своего жизненного цикла. В настоящее время звезда плавит около 600 миллионов тонн водорода в гелий каждую секунду, превращая в результате четыре миллиона тонн вещества в энергию.Но это должно измениться в будущем. Ученые считают, что примерно через пять миллиардов лет звезда в центре нашей Солнечной системы потеряет энергию и резко изменит космос. Это произойдет, когда внешние слои Солнца начнут расширяться и поглотят планеты.Главный исследователь миссии NASA "Новые горизонты" доктор Алан Стерн заявил, что человечество может создать пригодные для жизни миры в холодных районах космоса."В поздней фазе жизни Солнца - красного гиганта - Пояс Койпера станет метафорическим пляжем Майами", - отметил ученый.Он считает, что люди, которые останутся, смогут найти убежище на Плутоне и других дальних карликовых планетах в поясе Койпера - регионе в прошлом Нептуна, наполненном ледяными космическими скалами.По мере расширения Солнца условия в этих мирах кардинально изменятся и превратятся в то, что доктор Стерн назвал "отложенным удовольствием пригодных для жизни миров".Сегодня карликовые планеты, такие как Плутон, содержат много льда и сложных органических материалов. Но поверхностные температуры в этой области Солнечной системы на сотни градусов ниже нуля."Когда Солнце станет красным гигантом, температуры на поверхности Плутона будут примерно такими же, как средние температуры на поверхности Земли сейчас", - добавил доктор Стерн.