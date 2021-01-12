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В Новосибирской области появилась «Доброшкола» для детей с ОВЗ в рамках нацпроекта «Образование»

В Новосибирской области появилась «Доброшкола» для детей с ОВЗ в рамках нацпроекта «Образование»

Благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» в Купинской школе-интернате № 1 Новосибирской области модернизирована инфраструктура и созданы современные материально-технические условия для качественного доступного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе для реализации программ предметной области «Технология», коррекционно-развивающих занятий, дополнительного образования, внеурочной деятельности детей с ОВЗ, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В рамках осуществления мероприятия федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в школе-интернате модернизированы материально-техническая база мастерских, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, социально-бытовой ориентировки, для проведения занятий по внеурочной деятельности и получения дополнительного образования, допрофессиональной и профессиональной подготовки по швейному, столярному и обувному делу, открылись новые кружки технической и естественно-научной направленности.

Проект позволит коррекционным школам, помимо обучения детей, выполнять функции учебно-методических (ресурсных) центров, оказывающих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных (инклюзивных) организаций, психолого-педагогическую помощь детям региона и их родителям. В частности, в следующем учебном году школа-интернат планирует наладить сотрудничество со всеми школами Купинского района Новосибирской области.

Минпросвещения России проводит целенаправленную работу по созданию необходимых условий для получения детьми с ОВЗ качественного и доступного образования. Ежегодно федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование» позволяет обновить материально-техническую базу коррекционных школ. В 2021 году в реализации проекта примет участие 139 школ из 77 субъектов Российской Федерации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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