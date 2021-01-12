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В образовательном центре «Сириус» проходит Уральская проектная смена

В образовательном центре «Сириус» проходит Уральская проектная смена

В образовательном центре «Сириус» открылась пятая Уральская проектная смена. Она проходит при поддержке Губернатора Свердловской области и образовательного фонда «Талант и успех». Участниками смены стали 74 школьника Среднего Урала, прошедшие строгий отбор.

Традиционная проектная смена проходит очно с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Участники под руководством наставников из числа преподавателей Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральского государственного медицинского университета и компаний-партнеров работают в командах над научно-техническими проектами. 28 января их оценит жюри, в состав которого входят представители академического сообщества, науки, органов власти.

Участие обучающихся в Уральской проектной смене способствует вовлечению школьников Свердловской области в проектную деятельность и технологическое предпринимательство, позволяет выстраивать индивидуальные траектории развития учащихся.

«Уральская проектная смена реализуется в рамках программы «Уральская инженерная школа». Научно-технологические проекты, разработанные школьниками Свердловской области, всегда вызывают интерес со стороны промышленных предприятий и инвесторов», – сказал Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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