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В Саратовской области занятия проходят в штатном режиме

В Саратовской области занятия проходят в штатном режиме

По данным на 12 января, 868 школ Саратовской области продолжают занятия в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства образования региона. Учебный процесс охватывает более 242 тысяч ребят. В 46 школах Ивантеевского, Озинского и Пугачевского районов в связи с погодными условиями и похолоданием (температура воздуха ниже 25 градусов) отменены.

Студенты колледжей и техникумов находятся на плановых каникулах до 14 января.

«С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях на основании предписаний территориальных органов Роспотребнадзора при выявлении случаев заболеваний на самоизоляцию направляются сотрудники, дети и их родители. Также с целью предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом в образовательных учреждениях на основании СанПиН в случае, если в классе (группе) численность заболевших превышает 20%, то приостанавливаются занятия на срок не менее 7 дней», – уточняет пресс-служба регионального Министерства образования. 

Закрытых детских садов (групп) в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом нет.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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