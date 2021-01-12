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В Верховной Раде депутатов-прогульщиков оштрафовали на 30 миллионов гривен

В Верховной Раде депутатов-прогульщиков оштрафовали на 30 миллионов гривен
Верховная Рада в прошлом году сэкономила для государственного бюджета Украины 30 миллионов гривен. Эти средства - штрафы для народных депутатов, пропустивших большинство заседаний или игнорировавших работу в комитетах, рассказал депутат «Слуги народа» Павел Фролов.

«Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть, если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тысячи гривен депутатских. Таким образом, например, в прошлом году более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет. Ранее такой практики не было », - отметил он в эфире «Украина 24».
Хотя юридически за пропуск пленарных заседаний ВР без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы, на практике это не стало достаточной мотивацией для части народных депутатов, которые систематически игнорировали и продолжают игнорировать заседания парламента, отметил глава «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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