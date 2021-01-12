В Волгоградской области подвели итоги добровольческого проекта «Сессия здоровья»

Алексей Вольцев

Проект «Сессия здоровья», посвященный формированию здорового образа жизни у подростков и молодежи, охватил 16 районов Волгоградской области, заявки подали 35 организаций, сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

Лучшими добровольческими объединениями стали команды из Камышенского индустриально-педагогического колледжа им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева, лицея № 7 города Волгограда, Даниловской средней школы им. А.С. Макаренко, Красноярской средней школы Чернышковского муниципального района.

Участники заранее получили материалы, которые включали девятнадцать тренингов и восемь практических заданий. На протяжении двух месяцев активисты изучали здоровое питание, делились рецептами полезных блюд, проводили кулинарные и спортивные мастер-классы, зарядку, тематические квизы.

В ходе проекта были сформированы команды добровольцев, которые делились полученными знаниями со сверстниками: проведено свыше 200 мероприятий с общим охватом более 11 тысяч человек.