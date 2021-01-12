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Василиса Володина рассказала, как загадать желание по Знаку Зодиака

Василиса Володина рассказала, как загадать желание по Знаку Зодиака

В последнее время стало модно загадывать желания чуть ли не на каждый праздник. Василиса Володина считает, что это неверно. Она поделилась своими мыслями о том, как и когда стоит загадывать желания разным Знакам Зодиака.


Очень часто люди уже в начале пути к мечте терпят неудачи. Самая распространенная их ошибка — неумение правильно формулировать желание. Обращайте на это особое внимание.

Когда загадывать желания

Абсолютно не имеет значения, какими помощниками вы пользуетесь для достижения того, о чем мечтаете. Это может быть заговор, карта желаний, духовные практики и так далее. Настоящее желание загадывается единожды. Самое важное, что необходимо для его исполнения, — ваши действия. Нельзя просто загадать и ждать. Нужно начать действовать.

Именно об этом и рассказала одна из самых популярных астрологов в России Василиса Володина. Она дала полезные советы представителям всех четырех стихий.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец


Представители этих трех Знаков Зодиака очень эмоциональны и импульсивны. Именно поэтому главным условием осуществления загаданного желания и поставленной цели будут постоянные мысли об этом. Если чего-то хочется, следует думать об этом почаще.

Очень полезно говорить о желании так, будто оно уже начало осуществляться или даже сбылось. Очень полезными будут медитации на создание успешного будущего.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Этим людям астролог настоятельно советует как можно больше общаться на тему своего заветного желания с близкими. Нужно рассказывать им об успехах, потому что для людей стихии Земли крайне важно чужое одобрение: в противном случае они начинают думать, что мечтают впустую.

Девам, Тельцам и Козерогам стоит рассказывать о своих планах и о заветном желании только тем, кто не будет высмеивать их или принижать их важность. В противном случае представители стихии Земли могут все бросить, даже не начав.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей


Люди данной стихии ветрены в своих мыслях. Они часто говорят о желаниях, но не приступают к их реализации. Им необходимо как можно быстрее переходить от мыслей к планированию и от планирования к действиям.

Если люди стихии Воздуха будут медлить, их желания и мечты останутся пустыми словами и бесполезными мыслями.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Эти люди отличаются повышенной чувствительностью и восприимчивостью. На них не так сложно влиять, как на людей других стихий. Это значит, что очень часто их мечты и желания становятся результатом влияния их родителей, друзей и второй половинки, а не исходят от них самих.

Необходимо зафиксировать желание у себя в уме и задать себе честный вопрос о том, чье это желание — их или их близких. Нужно, чтобы желание исходило от самого сердца и не пересекалось со словом «надо». Желание — это только «хочу».

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По материалам: dailyhoro.ru

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