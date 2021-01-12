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Володин поздравил депутатов, работавших в прокуратуре

Володин поздравил депутатов, работавших в прокуратуре

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил депутатов, которые работали в органах прокуратуры, а после избрания в палату внесли свой вклад в формирование законодательства в правоохранительной сфере, сообщается на сайте Госдумы. 

Среди депутатов в прокуратуре трудились: Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Василий Пискарёв,  Наталья Поклонская, Юрий Синельщиков, Ирина Яровая и Светлана Горячева.

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Ранее Володин принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры и вручил Благодарности и Почетные грамоты сотрудникам надзорного ведомства.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Эта дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого об учреждении поста генерал-прокурора при Правительствующем сенате и создании института российской прокуратуры.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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