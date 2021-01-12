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Вооруженные cторонники Трампа хотят сорвать инаугурацию Байдена, сообщил конгрессмен

Вооруженные cторонники Трампа хотят сорвать инаугурацию Байдена, сообщил конгрессмен

Конгрессмен от штата Пенсильвания Конор Лэмб в эфире телеканала СNN во вторник заявил, что порядка четырех тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа намерены окружить здание американского Конгресса, чтобы помешать инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

Как рассказал демократ, для него, как и для других законодателей, сотрудники правоохранительных органов провели брифинг. «Они говорят о четырех тысячах вооруженных «патриотов», которые окружат Капитолий, чтобы демократы не смогли войти. Это организованная группа, которая осуществляет планирование», — сказал Лэмб.

«Мы не ведем переговоров с этими людьми и не пытаемся их убедить. Их нужно судить. Их нужно остановить. Это, к сожалению, относится и к президенту. Поэтому нам нужно объявить ему импичмент и отстранить от власти», — добавил законодатель.

По его словам, правоохранительные органы считают угрозу серьезной и готовятся к возможности такого развития событий.

Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации


Ранее во вторник Дональд Трамп не исключил, что призывы к импичменту могут вызвать «невероятный гнев» среди его сторонников.

Накануне телеканал ABC со ссылкой на документ Федерального бюро расследований сообщил, что в крупных городах США в период с 16 по 20 января планируются вооруженные протесты.

Срок полномочий Трампа истекает 20 января. На прошлой неделе его сторонники ворвались в здание Конгресса США. В тот момент Сенат должен был формально утвердить итоги выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Погибли пять человек.

11 января Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа — его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Авторы инициативы убеждены, что политик своим поведением в день беспорядков у конгресса США «продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своём посту».

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По материалам: pnp.ru

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