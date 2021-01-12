Восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге

Алексей Вольцев

Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 12 января. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

«Восемь человек погибли во время пожара. Возгорание было в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте работают представители всех экстренных служб, выясняются причины ЧП. В данный момент возгорание ликвидировано.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что спасатели эвакуировали из дома 90 человек, в том числе девять детей.

«Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях» — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что площадь возгорания составила 30 кв. м.

«Площадь пожара составила 30 кв. м, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили. В 03:50 (01:50 мск) пожар был локализован, 04:06 (02:06 мск) открытое горение ликвидировано. В тушении пожара задействованы девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. На месте пожара развернут оперативный штаб, там находится начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев», — сообщили в ведомстве.