Все зеркальные даты 2021 года

Вадим Карасев

Зеркальные даты — это одни из самых благоприятных дней. Эксперты рассказали, какие дни в 2021 году будут наиболее позитивными, а также рассказали о самом важном дне 2021 года с точки зрения нумерологии.

Как говорится, истина содержится в мелочах. Описанные ниже дни могут сделать вашу жизнь лучше. Если вы хотите узнать, каким будет 2021 год в целом, обратитесь за помощью к нумерологическому прогнозу по дате рождения.

01.01

1 января — день новых начинаний, общения с близкими. У этого дня очень легкая энергетика, которая помогает преодолевать препятствия, настраиваться на лучшее и бороться с переживаниями.

02.02

2 февраля 2021 года — день силы, посвященный личным делам и стремлениям. Это очень позитивный день для работы, творчества. Эксперты в области нумерологии считают, что многим людям в этот день удастся найти решение сложных жизненных задач.

12.02

12.02 — это полное зеркальное отражение 2021 года. Это самая важная зеркальная дата. Эксперты сайта dailyhoro. ru считают, что в этот день всех нас ждет большая удача во всех сферах жизни. Также есть мнение о том, что 12 февраля должно произойти что-то очень существенное.

03.03

3 марта — день, который идеально подойдет для духовных практик, покупки и создания талисманов. В этот день полезно посвящать время молитвам, планированию дел на будущее. Также можно как следует убраться дома и сделать перестановку, чтобы очистить энергетику.

04.04

Этот день будет самым гармоничным и спокойным в 2021 году. Энергетика числа 4 постарается сделать нас более рассудительными. Эксперты советуют в этот день принимать важные решения.

05.05

5 мая нас ждет очень удачный день для творческой работы, изменения внешности. Можно поменять прическу, обновить гардероб. Также полезно будет следовать за своей интуицией. Число Пять существенно повышает силу шестого чувства.

06.06

Первая летная зеркальная дата — время разрешения проблем. Считается, что под действием числа 6 уходят невзгоды. На их место должно придти что-то приятное и позитивное. Это будет день прощания с обидами.

07.07

Очень удачный день, в который на первый план выйдет искренность. Люди станут более открытыми и позитивными. Многим из нас удастся отделить все важное от напускного, побороть искушения и скептицизм.

08.08

Восьмерка — символ финансового благополучия, процветания. В этот день можно и даже нужно совершать покупки. Нужно находить баланс между работой и отдыхом, чтобы не перегореть. Можно потратиться на развлечения.

09.09

9 сентября — это удачная зеркальная дата, в которую вам могут открыться новые истины. Вы можете стать мудрее, если откроетесь для новой информации. Это будет время освобождения от страхов, вредных привычек.

10.10

Идеальное время для новых начинаний. 10 октября можно строить долгосрочные планы на будущее. Эксперты рекомендуют в такие дни здраво оценивать свои возможности и не оставаться в стороне, если будет возможность преуспеть в делах.

11.11

11 ноября — это отправная точка в новый мир. В эту зеркальную дату можно менять внешность, заниматься совместными делами. Вселенная поможет всем нам расширить границы возможного.

12.12

Последняя зеркальная дата будет связана с воздействием числа 3. Это удачный день для примирения с близкими, решения юридических проблем. Можно смело будет расставаться с ненужными вещами. Еще в этот день необходимо будет заниматься делами, которые потребуют наискорейшего завершения.