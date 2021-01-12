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Зеленский напомнил Маску про "великого украинца" Королева и позвал его в Житомир

Зеленский напомнил Маску про "великого украинца" Королева и позвал его в Житомир

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит основателя SpaceX Илона Маска, в котором тот по-русски написал, что Сергей Королев "был великолепным". Глава государства заявил, что речь идет о "великом украинском ученом".

Зеленский позвал Маска посетить Житомир, где находится музей космонавтики имени Королева. Примечательно, что президент процитировал июльский твит Маска, где тот упомянул украинское написание фамилии конструктора, но не стал цитировать сегодняшнюю реплику.

Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.
I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to kraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

Сергей Королев — советский ученый, конструктор ракетно-космических систем. Под его руководством был организован и осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.

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По материалам: uposters.ru

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