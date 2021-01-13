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5 предметов, от которых нужно избавиться на Старый Новый год

5 предметов, от которых нужно избавиться на Старый Новый год

Старый Новый год — важное время, с которым связано множество традиций. Эксперты в области биоэнергетики считают, что в этот праздник нужно избавляться от всего лишнего, особенно от нескольких вещей, о которых пойдет речь далее.


Старый Новый год — это время избавления от всего, что напоминает о прошлом и вредит энергетике дома и людей, живущих в нем. В этот день или перед ним стоит сделать уборку по правилам фэн-шуй, чтобы привлечь больше удачи и позитивной энергетики в родные стены.

Битая посуда

Удивительно, но не только современные эксперты считают, что старая посуда на Старый Новый год является опасной. Даже народные приметы говорят о том, что все чашки, тарелки со сколами и трещинами лучше 14 января выбросить в помойку и заменить на новые. Это очень благотворно отразится на настроении всех живущих в доме людей, на их здоровье и удаче.

Просроченные вещи

Часто в домах копятся лекарства, косметика и продукты, срок годности которых давным-давно вышел. Проведите ревизию, чтобы выбросить все, что не пригодно к употреблению. Такие продукты несут вред не только здоровью, но и энергетике.


Бесполезные подарки

Бывают такие подарки, которые лишены всякого смысла и не подразумевают применения. Такие подарки люди дарят друг другу просто так — лишь бы подарить хоть что-то. От них к Старому Новому году лучше избавиться. Такие вещи приводят к росту негативной энергии и захламляют пространство.

Вещи, напоминающие о прошлом

Они обычно лишены всякой практичности. Это просто игрушки из детства, фотографии бывших, билеты из кино, сувениры и так далее. Всё это нужно выбрасывать, если вы этим не пользуетесь. На будущее стоит запомнить, что позитивные эмоции и воспоминания дарит память об эмоциях, а не магнитик на холодильник.

Вещи из категории «вдруг пригодится»

Сюда можно отнести всё запасное и по сути ненужное — пуговицы, коробки, банки, запчасти к электроприборам и так далее. Это кажется какой-то мелочью, но все не так просто. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют избавляться от всего этого. Запасливым людям будет тяжело, но они смогут ощутить легкость и свободу, когда все эти ненужные вещи уйдут из их жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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