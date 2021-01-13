Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с сыновьями отдыхают в Дубае

Вадим Карасев

Пока Константин Меладзе вместе с женой Верой Брежневой отдыхает на одном из престижных горнолыжных курортов, его младший брат Валерий также проводит время с семьей на отдыхе. Правда, для январских каникул 55-летний певец вместе с 41-летней возлюбленной Альбиной Джанабаевой и сыновьями Константином и Лукой выбрали более жаркий курорт: они отправились в Дубай.





Альбина Джанабаева

На отдых Валерий и Альбина улетели еще до Нового года и сам праздник встретили в одном из роскошнейших отелей ОАЭ. С начала января Джанабаева опубликовала в своем инстаграме несколько снимков и видео, снятых на пляже и в бассейне. В подписи к ним Альбина призналась, что очень радуется солнцу и уже начинает скучать по нему до начала весны.

Где-то все-таки есть другая реальность: параллельная, солнечная,

— написала Альбина под одним из своих снимков.





В Дубай звездное семейство отправилось еще и из-за концерта Валерия Меладзе, который он дал на Рождество в отеле, занимающем 11 этажей знаменитого небоскреба "Бурдж-Халифа". Вместе с певцом в этот день на одной сцене выступил и обновленный состав группы "ВИА Гра": девушки исполнили как свою новую песню "Рикошет", так и все старые хиты коллектива. На концерте также присутствовала и Альбина Джанабаева. Возлюбленная Меладзе сидела за одним из столиков для гостей и успела запечатлеть на видео пейзаж, открывающийся с самого высокого многоэтажного здания в мире.

Мама, я в Дубае,— с улыбкой на лице произнесла Альбина в ролике.

Вчера же Альбина и Валерий вместе с детьми побывали на экскурсии в настоящей пустыне. В своих сторис и ленте Джанабаева рассказала о незабываемой поездке. Там же на одном из коротких роликов певица запечатлела младшего сына Луку: на видео шестилетний мальчик радостно бежит по пустыне. Во время этой экскурсии звездное семейство также наблюдало за тренировкой ловчих птиц и сделало несколько памятных фото.





Альбина Джанабаева













Сын Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе Лука



