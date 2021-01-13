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Более 107 тысяч учеников начальной школы Оренбургской области получают бесплатное горячее питание

Более 107 тысяч учеников начальной школы Оренбургской области получают бесплатное горячее питание

Все ученики начальных классов Оренбургской области обеспечены бесплатным горячим питанием, сообщает портал Правительства региона.

В 2021 году на эти цели из федерального бюджета будет выделен 1 миллиард рублей.

Меню составляется организаторами питания согласно всем правилам и нормам. На сайтах школ размещают как примерное цикличное меню, так и ежедневное.

Для детей, нуждающихся в лечебном или диетическом питании, с учетом рекомендаций медицинских работников и по заявлению родителей должно быть скорректировано питание и разработано индивидуальное меню (замена блюд на разрешенные продукты).

Организацию питания в школьных столовых контролируют администрации школ, управления образования муниципалитетов, Министерство образования региона, Роспотребнадзор, родители, общественность.

Общее число младшеклассников, получающих бесплатное горячее питание в школах, превышает 107 тысяч человек.

# Общество
По материалам: edu.ru

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