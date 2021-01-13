Более 107 тысяч учеников начальной школы Оренбургской области получают бесплатное горячее питание
Все ученики начальных классов Оренбургской области обеспечены бесплатным горячим питанием, сообщает портал Правительства региона.
В 2021 году на эти цели из федерального бюджета будет выделен 1 миллиард рублей.
Меню составляется организаторами питания согласно всем правилам и нормам. На сайтах школ размещают как примерное цикличное меню, так и ежедневное.
Для детей, нуждающихся в лечебном или диетическом питании, с учетом рекомендаций медицинских работников и по заявлению родителей должно быть скорректировано питание и разработано индивидуальное меню (замена блюд на разрешенные продукты).
Организацию питания в школьных столовых контролируют администрации школ, управления образования муниципалитетов, Министерство образования региона, Роспотребнадзор, родители, общественность.
Общее число младшеклассников, получающих бесплатное горячее питание в школах, превышает 107 тысяч человек.