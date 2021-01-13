Что делать, если в жизни все идет наперекосяк: три метода борьбы с черной полосой

Вадим Карасев

Далеко не всегда нас все устраивает в окружающем мире. Если вдруг все пошло наперекосяк, постарайтесь воспользоваться одним из трех описанных далее методов. Вскоре вам станет проще жить.

В большинстве случаев причиной появления проблем могут являться наши собственные мысли, а точнее, негативные вирусные программы. Старайтесь избавляться от них, так как они являются рассадником отрицательных эмоций и причиной неудач на всех уровнях жизни.

Отдохните

Большинство людей, у которых в данный момент длится черная полоса, просто слишком устали. Порой нужно сказать себе «стоп» и перестать думать о проблеме. Если в вашей жизни есть что-то, что не дает вам покоя ни днем, ни ночью, отдохните от этого. Нужно позволить себе подумать о чем-то другом.

Постоянные мысли о проблемах приносят лишь головную боль. Это приводит к тому, что проблемы в одной сфере превращаются в полноценную черную полосу, когда все идет наперекосяк, потому что мы слишком много думаем о негативных вещах.

Есть очень хорошая фраза: «Если проблема решаема, то не нужно о ней беспокоиться. Если же она не имеет решения, беспокоиться просто нет смысла». Так и есть, ведь своими переживаниями вы ничего не измените.

Нейтрализуйте часть неприятностей

Многие люди переживают обо всем сразу, берутся за все одновременно. Этого делать точно не стоит. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют избавиться хотя бы от части проблем.

Многие люди фокусируются на решении основных задач, забывая напрочь про побочные дела. Если вдруг что-то пошло не так, и вы не можете решить проблему, нужно заняться чем-нибудь другим. Например, можно убраться дома, сходить за покупками, помыть посуду, помочь родителям и так далее. Сместите фокус внимания, чтобы нейтрализовать часть неприятностей.

Как говорят эксперты, желательно сделать идеальной хотя бы одну сферу жизни — здоровье, работу, любовь. Это поможет бороться с негативными эмоциями и помнить о том, что все хорошо.

Перестаньте думать, что вы — жертва

Роль жертвы приводит лишь к появлению новых проблем. Жертва не может выбирать свой путь, но она может перестать считать себя таковой. Общайтесь больше с людьми, которые умеют преодолевать жизненные неурядицы. У них вы сможете научиться принципам выживания в таких обстоятельствах.

Не странное и неконтролируемое стечение обстоятельств привело вас к проблемам, а череда неверных решений или отсутствие каких-то знаний. Все поправимо — помните об этом в следующий раз, когда встретите на своем пути трудности.