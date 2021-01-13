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CNN: Импичмент Трампа поддержали 20 его однопартийцев в Конгрессе

CNN: Импичмент Трампа поддержали 20 его однопартийцев в Конгрессе

Порядка 20 конгрессменов из рядов Республиканской партии намерены поддержать импичмент своего однопартийца, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания CNN.

По ее сведениям, в Палате представителей растет число республиканцев, которые, как ожидается, уже в среду могут поддержать резолюцию об импичменте действующего американского лидера. По данным источника CNN из числа лиц, приближенных к Белому дому, высказаться за импичмент могут 20 или более законодателей-республиканцев. При этом другой источник телекомпании, осведомленный о планах конгрессменов, указывает, что число однопартийцев Трампа, которые поддержат его импичмент, колеблется в промежутке от 10 до 25.

12 января три конгрессмена-республиканца публично высказались в поддержку импичмента действующего главы Белого дома. В их числе Джон Кэтко (от штата Нью-Йорк), Лиз Чейни (Вайоминг) и Адам Кинзингер (Иллинойс).

При этом, по сведениям газеты The New York Times, руководство Республиканской партии не будет настаивать на том, чтобы ее члены в Палате представителей Конгресса США голосовали против импичмента. По словам источников издания, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл якобы сказал помощникам, что Трамп, по его мнению, допустил нарушения, в связи с которыми ему может быть объявлен импичмент.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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