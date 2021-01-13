CNN: Импичмент Трампа поддержали 20 его однопартийцев в Конгрессе

Влада Некрасова

Порядка 20 конгрессменов из рядов Республиканской партии намерены поддержать импичмент своего однопартийца, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила со ссылкой на источники телекомпания CNN.

По ее сведениям, в Палате представителей растет число республиканцев, которые, как ожидается, уже в среду могут поддержать резолюцию об импичменте действующего американского лидера. По данным источника CNN из числа лиц, приближенных к Белому дому, высказаться за импичмент могут 20 или более законодателей-республиканцев. При этом другой источник телекомпании, осведомленный о планах конгрессменов, указывает, что число однопартийцев Трампа, которые поддержат его импичмент, колеблется в промежутке от 10 до 25.

12 января три конгрессмена-республиканца публично высказались в поддержку импичмента действующего главы Белого дома. В их числе Джон Кэтко (от штата Нью-Йорк), Лиз Чейни (Вайоминг) и Адам Кинзингер (Иллинойс).

При этом, по сведениям газеты The New York Times, руководство Республиканской партии не будет настаивать на том, чтобы ее члены в Палате представителей Конгресса США голосовали против импичмента. По словам источников издания, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл якобы сказал помощникам, что Трамп, по его мнению, допустил нарушения, в связи с которыми ему может быть объявлен импичмент.