Дело о золоте скифов из Крыма: суд Амстердама запросил другие документы

Алексей Вольцев

После шести лет юридических разбирательств адвокаты, представляющие в суде Амстердама интересы крымских музеев по делу о скифском золоте, вывезенном с полуострова, готовят для процесса дополнительные материалы. Об этом сегодня, 13 января, сообщила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Напомним, что в октябре суд по требованию украинской стороны заявил отвод судье Дуко Оранье, рассматривавшем дело о скифском золоте. Вместо него был назначен судья Джерард Левин. До 19 декабря Апелляционный суд Амстердама ожидает дополнительные документы от сторон, принимающих участие в разбирательстве.

«Наши адвокаты готовят запрошенные материалы для предоставления в суд», — пояснила Умрихина.

По ее словам, крымская сторона настаивает, чтобы экспонаты должны вернуться на полуостров.

«Наша позиция такова, что не подлежат пересмотру ранее принятые решения о возвращении золота в Крым, так как они базируются на международном праве. Украина же пытается пересмотреть ранее принятые решения. Это касается и международной правовой базы, и имущественно-правовых рамок дела», — отметила она ТАСС.

Как ранее сообщало ИА Newstes, коллекция скифского золота насчитывает более 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года сложилась «неопределенная ситуация»: свои права на вывезенные с полуострова экспонаты заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В Амстердаме находятся экспонаты Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны и заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи настаивают, что скифское золото является частью их культурного наследия и требуют возвращения экспонатов в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование и в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.