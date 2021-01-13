Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Дело о золоте скифов из Крыма: суд Амстердама запросил другие документы

Дело о золоте скифов из Крыма: суд Амстердама запросил другие документы

Дело о золоте скифов из Крыма: суд Амстердама запросил другие документы

После шести лет юридических разбирательств адвокаты, представляющие в суде Амстердама интересы крымских музеев по делу о скифском золоте, вывезенном с полуострова, готовят для процесса дополнительные материалы. Об этом сегодня, 13 января, сообщила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Напомним, что в октябре суд по требованию украинской стороны заявил отвод судье Дуко Оранье, рассматривавшем дело о скифском золоте. Вместо него был назначен судья Джерард Левин. До 19 декабря Апелляционный суд Амстердама ожидает дополнительные документы от сторон, принимающих участие в разбирательстве.

«Наши адвокаты готовят запрошенные материалы для предоставления в суд», — пояснила Умрихина.

По ее словам, крымская сторона настаивает, чтобы экспонаты должны вернуться на полуостров.

«Наша позиция такова, что не подлежат пересмотру ранее принятые решения о возвращении золота в Крым, так как они базируются на международном праве. Украина же пытается пересмотреть ранее принятые решения. Это касается и международной правовой базы, и имущественно-правовых рамок дела», — отметила она ТАСС.

Как ранее сообщало ИА Newstes, коллекция скифского золота насчитывает более 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года сложилась «неопределенная ситуация»: свои права на вывезенные с полуострова экспонаты заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В Амстердаме находятся экспонаты Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны и заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи настаивают, что скифское золото является частью их культурного наследия и требуют возвращения экспонатов в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование и в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Газ из хранилищ Украины оказался в залоге у российского фонда
Газ из хранилищ Украины оказался в залоге у российского фонда
Шаолиньская мудрость: эти 7 правил должен знать каждый
Шаолиньская мудрость: эти 7 правил должен знать каждый
Первый энергоблок БелАЭС запустили на всю мощность
Первый энергоблок БелАЭС запустили на всю мощность
«Укрзализныця» начнет продавать билеты на поезда через Viber и Telegram
«Укрзализныця» начнет продавать билеты на поезда через Viber и
В 2020 году система образования справилась с основными вызовами – Сергей Кравцов
В 2020 году система образования справилась с основными вызовами –
В течение четырех лет в России появится 1910 новых школ
В течение четырех лет в России появится 1910 новых школ
Дело о золоте скифов из Крыма: суд Амстердама запросил другие документы
Дело о золоте скифов из Крыма: суд Амстердама запросил другие
Россиянин подал заявление в СК на Горбачева из-за развала СССР
Россиянин подал заявление в СК на Горбачева из-за развала СССР
Министр просвещения РФ рассказал Владимиру Путину о мерах по поддержке педагогов
Министр просвещения РФ рассказал Владимиру Путину о мерах по
В Москве более 1,4 тысячи школьников приняли участие в командных онлайн-соревнованиях по футболу
В Москве более 1,4 тысячи школьников приняли участие в командных
В Вологодской области открылись две новые школы
В Вологодской области открылись две новые школы
В Конгрессе собираются объявить импичмент Трампу: события ночи 13 января
В Конгрессе собираются объявить импичмент Трампу: события ночи

Топ на сегодня

У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать на Израиль
У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят пути развития системы образования нашей страны
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят пути
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с бойфрендом в честь годовщины отношений
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с
Шварценеггер сравнил последствия лжи Трампа с событиями времен нацистского режима
Шварценеггер сравнил последствия лжи Трампа с событиями времен
Уныние и страх The Times: Китай и Россия ослабляют нас изнутри
Уныние и страх The Times: Китай и Россия ослабляют нас изнутри

Еще по теме

МИД России: решение суда Амстердама по скифскому золоту несправедливое
Адвокаты крымских музеев оценили промежуточное решение суда по скифскому золоту
Голландский суд весной 2018 года может рассмотреть апелляцию Крыма по «скифскому золоту»
"Скифское золото" 5 лет не может стать ни российским, ни украинским: суд Амстердама вновь требует доказательств, у кого больше прав