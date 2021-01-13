Два мобильных «Кванториума» начали работу в Октябрьском и Мазановском районах Амурской области

Лидия Мартынова

Два мобильных детских технопарка «Кванториум» Минпросвещения России начали работу в Октябрьском и Мазановском районах Амурской области, сообщает пресс-служба Правительства Амурской области.

«Мобильные лаборатории работают согласно графику, в этом учебном году в Екатеринославку и Новокиевский Увал приезжаем второй раз. Сейчас продолжаем осваивать учебную программу. В Екатеринославке дети занимаются на базе школы № 1, в Новокиевском Увале – в Увальской СОШ», – сообщил руководитель сети мобильных технопарков в Амурской области Дмитрий Коршик.

Обучение проводится по трем квантумам – «Промробо/Промдизайн», «Гео/Аэро», «VR/AR/IT». В каждом мобильном «Кванториуме» работают по три наставника.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.