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Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с отдыха с женихом Алексом Родригесом

Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с отдыха с женихом Алексом Родригесом

Пока большинство звезд еще продолжает проводить свои январские каникулы на различных курортах мира, 51-летняя Дженнифер Лопес уже приступила к работе. На днях звезда вернулась домой в США после отдыха на тропических островах Теркс и Кайкос, где весело проводила время со своим 45-летним женихом Алексом Родригесом и другими членами семьи.


Дженнифер Лопес

Теперь певице остается лишь вспоминать о солнечных днях, проведенных на побережье Атлантического океана. Ностальгии Джен предалась уже вчера, опубликовав серию новых снимков: на первом фото Лопес позирует в изумрудном слитном купальнике, стоя на доске для серфинга, а на втором уже предстает укутанной в объемное пальто с флористическим принтом от бренда The North Face.

Как началась прошлая неделя и как проходит эта,

— подписала снимки певица.



В своих сторис Лопес подтвердила, что уже вовсю занимается делами в родной Америке: сейчас звезда активно продвигает линейку своих бьюти-средств JLo Beauty и посещает все связанные с этим официальные мероприятия.


 


Заниматься продвижением косметического бренда Лопес помогает и ее возлюбленный: он публикует в своих сторис и ленте ролики, рассказывающие о преимуществах бьюти-средств, сделанных его невестой. Он также активно постил и фотографии с их недавнего отдыха на островах. На одном из таких снимков пара позирует с бейсболистом Ником Сильвой, племянником Родригеса, который составил паре компанию на отдыхе.


Дженнифер Лопес, Ник Сильва и Алекс Родригес


Алекс Родригес

Кстати, даже на отдыхе Дженнифер Лопес не забывала следить за фигурой и регулярно ходила в спортзал. Певица выполняла целый комплекс сложных упражнений, потом переодевалась в купальник и шла на пляж, где на побережье предавалась медитациям.



 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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