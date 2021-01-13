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Газ из хранилищ Украины оказался в залоге у российского фонда

Газ из хранилищ Украины оказался в залоге у российского фонда

Российская некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" контролирует газ в украинских хранилищах на сумму почти в 100 млрд рублей, сообщает РБК. В залоге у НКО оказались энергоресурсы, принадлежащие украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Согласно отчету за 2019 год, речь идет про обеспечения по кредиту, предоставленному российской стороной холдингу Ostchem Holding Limited. Он в свою очередь входит в Group DF, контролируемую Фирташем и объединяющую множество кипрских и украинских компаний.

Большинство ресурсов, заложенных в Фонде промышленных активов, относятся к бизнесу по производству азотных удобрений, при том головное предприятия "Стирол", расположенное на территории самопровозглашенной ДНР, не работает с 2014 года.

Как сообщал Ruposters, ранее украинская газотранспортная система не выдержала рекордного спроса со стороны европейских государств и временно ограничила поставки.

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По материалам: uposters.ru

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