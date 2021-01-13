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Госпитали Минобороны в Крыму приняли более 500 человек с Covid-19

Госпитали Минобороны в Крыму приняли более 500 человек с Covid-19

Военные врачи медицинских отрядов специального назначения Черноморского флота и Южного военного округа продолжают в Ялте и Симферополе оказывать помощь в борьбе с Covid-19 жителям Крыма.

Об этом в среду, 13 января, сообщили в Минобороны РФ.

«Ежедневно более 40 жителей обращаются к военным врачам за помощью. Все обратившиеся граждане получают консультации, назначения, а в случае необходимости продолжают лечение в стационаре», — уточнили в ведомстве, добавив, что уже более 500 человек в Крыму получили консультативно-диагностическую помощь военных медиков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе для борьбы с коронавирусом. В соответствии с поручением Владимира Путина и решением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу там развернуты два мобильных госпиталя Минобороны России.

Согласно последним данным, Covid-19 подтвержден в Крыму у 27 967 человек, 605 человек скончались.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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