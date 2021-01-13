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Игровые автоматы, сладости и коктейли: Джиджи Хадид устроила вечеринку в честь 28-летия Зейна Малика

Игровые автоматы, сладости и коктейли: Джиджи Хадид устроила вечеринку в честь 28-летия Зейна Малика

Вчера британский певец и молодой отец Зейн Малик отпраздновал свое 28-летие. Из-за пандемии коронавируса праздник был устроен в большом доме его возлюбленной Джиджи Хадид, где они вместе со своей маленькой дочерью провели весь карантин.

Специально в честь дня рождения бойфренда 25-летняя модель устроила для него приятный сюрприз: подвал их особняка на один день превратился в комнату для игр с большим количеством автоматов родом еще из 1980-х, разноцветных шаров и олдскульными сладостями. Все вокруг было украшено изображениями Зейна: его лицо было даже на праздничных колпаках для гостей домашней вечеринки. Кстати, на торжество были приглашены только самые близкие, в том числе подруга Джиджи Леа МакКарти.




Леа МакКарти

В своих сторис Джиджи подробно показала, как прошло празднование. Судя по этим снимкам, именинник будто попал в свое детство: он вместе с гостями с азартом играл в старые игровые автоматы, объедался сладостями, получал подарки и наслаждался вкусными коктейлями. В своей ленте в инстаграме Хадид также опубликовала поздравительный пост, посвященный Зейну, который сопроводила их забавной совместной фотографией.

Команда "Не спать"! С днем рождения нашего папочку. Особенный день. Люблю тебя уже давно. Спасибо, что сделал меня мамой самой лучшей девочки на свете. Желаю тебе всего самого лучшего каждый божий день,

— обратилась к возлюбленному Джиджи.


Зейн Малик и Джиджи Хадид

Свою дочку, имя которой они до сих пор держат в секрете, звездные родители в этот день, по всей видимости, оставили на попечение бабушки — мамы Джиджи, Иоланды, в доме которой они живут с самого начала пандемии. Ранее инсайдеры рассказывали, что Иоланда очень помогает молодым родителям в воспитании малышки и всегда приходит им на помощь.






Зейн Малик уже озаботился тем, как они с возлюбленной и ребенком будут жить дальше. По слухам, недавно он купил ферму неподалеку от дома Иоланды, где они с Джиджи будут обустраивать собственный быт. Такой выбор Малик сделал сразу по нескольким причинам: ему понравилось жить вдали от внимания прессы, а также всегда иметь возможность обратиться за помощью к Иоланде.


Джиджи Хадид с мамой Иоландой
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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