Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Или трусы надень, или крестик сними": Решетову в хиджабе раскритиковали в Сети

"Или трусы надень, или крестик сними": Решетову в хиджабе раскритиковали в Сети

24-летняя Анастасия Решетова в настоящее время отдыхает в Дубае вместе с сыном от Тимати. Облачившаяся в хиджаб модель столкнулась с неприятной критикой в Сети.

Накануне Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в инстаграме снимки из пустыни, сделанные в ОАЭ.

На фото мать ребенка Тимати позирует в белоснежном хиджабе, который стал поводом для критики со стороны подписчиков.

Анастасии Решетовой припомнили ее прежние откровенные фото. Многие мусульмане стали оставлять неодобрительные комментарии под фото звезды в пустыне.

"То полуголая фотографируется, то в хиджабе", "А вы что мусульманство приняли???", "Зачем позоришь нашу религию", "Ты же была православная!!!! В храм в Греции ходила!!!", "Не, ну если приоткрыть лоб, показав красивую линию волос, то хиджаб любую сделает красавицей. Ты замотайся как положено и покажись. Как говорится, или трусы надень или крестик сними", "Перевоплашение ради шейха побагаче Тимати", "Это ж насколько надо себя потерять... Пытаясь удержать мужчину... Хиджаб святое, это не просто безделушка", — пишут пользователи Сети.

Стоит отметить, некоторые поклонники заподозрили Анастасию Решетову в воссоединении с Тимати. Однако модель поспешила развеять слухи.

"Самый популярный вопрос на данный момент "вы снова вместе?". Нет, не вместе. Но тем не менее поддерживаем очень близкие, тёплые отношения в том числе и ради ребёнка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем. Многие привыкли к тому, что после расхода люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся. Наверное поэтому наше совместное времяпровождение вызывает массу вопросов и недоверие.. Главное, что Ратик видит улыбающуюся Маму и заботливого Папу", — написала накануне Решетова.

Как писал NEWSTES, ранее СМИ рассекретили неожиданный выбор Тимати в финале "Холостяка".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Полная Луна в январе 2021 года: какие Знаки Зодиака разбогатеют
Полная Луна в январе 2021 года: какие Знаки Зодиака разбогатеют
"Или трусы надень, или крестик сними": Решетову в хиджабе раскритиковали в Сети
"Или трусы надень, или крестик сними": Решетову в хиджабе
Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Анастасия Решетова, Тина Кунаки и другие проводят январь
Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Анастасия Решетова, Тина
Обряды с крещенской водой на здоровье, долголетие и удачу
Обряды с крещенской водой на здоровье, долголетие и удачу
Северная Корея взяла курс "на столкновение" с США
Северная Корея взяла курс "на столкновение" с США
CNN: Импичмент Трампа поддержали 20 его однопартийцев в Конгрессе
CNN: Импичмент Трампа поддержали 20 его однопартийцев в Конгрессе
Регистрация на столичную онлайн-олимпиаду «Не прервется связь поколений» стартует 12 января
Регистрация на столичную онлайн-олимпиаду «Не прервется связь
Цена на нефть Brent впервые за год превысила $ 57
Цена на нефть Brent впервые за год превысила $ 57
Старый Новый год: три обряда на удачу и богатство в 2021 году
Старый Новый год: три обряда на удачу и богатство в 2021 году
Выяснена история и стоимость скандальной иконы, подаренной Лаврову
Выяснена история и стоимость скандальной иконы, подаренной Лаврову
Культовый бренд Dr. Martens выходит на биржу
Культовый бренд Dr. Martens выходит на биржу
В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую базу двух школ-интернатов
В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую

Топ на сегодня

У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать на Израиль
У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с бойфрендом в честь годовщины отношений
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят пути развития системы образования нашей страны
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят пути
СМИ: Помпео выложит доказательства связей Ирана с «Аль-Каидой»
СМИ: Помпео выложит доказательства связей Ирана с «Аль-Каидой»

Еще по теме

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала своё голое фото
Первое фото родившей Решетовой с ребенком появилось в сети
"Тимка теперь муж?": поклонники поздравляют Тимати и Решетову со свадьбой
СМИ: Тимати станет отцом во второй раз