"Или трусы надень, или крестик сними": Решетову в хиджабе раскритиковали в Сети

Вадим Карасев

24-летняя Анастасия Решетова в настоящее время отдыхает в Дубае вместе с сыном от Тимати. Облачившаяся в хиджаб модель столкнулась с неприятной критикой в Сети.

Накануне Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в инстаграме снимки из пустыни, сделанные в ОАЭ.



На фото мать ребенка Тимати позирует в белоснежном хиджабе, который стал поводом для критики со стороны подписчиков.

Анастасии Решетовой припомнили ее прежние откровенные фото. Многие мусульмане стали оставлять неодобрительные комментарии под фото звезды в пустыне.

"То полуголая фотографируется, то в хиджабе", "А вы что мусульманство приняли???", "Зачем позоришь нашу религию", "Ты же была православная!!!! В храм в Греции ходила!!!", "Не, ну если приоткрыть лоб, показав красивую линию волос, то хиджаб любую сделает красавицей. Ты замотайся как положено и покажись. Как говорится, или трусы надень или крестик сними", "Перевоплашение ради шейха побагаче Тимати", "Это ж насколько надо себя потерять... Пытаясь удержать мужчину... Хиджаб святое, это не просто безделушка", — пишут пользователи Сети.

Стоит отметить, некоторые поклонники заподозрили Анастасию Решетову в воссоединении с Тимати. Однако модель поспешила развеять слухи.

"Самый популярный вопрос на данный момент "вы снова вместе?". Нет, не вместе. Но тем не менее поддерживаем очень близкие, тёплые отношения в том числе и ради ребёнка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем. Многие привыкли к тому, что после расхода люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся. Наверное поэтому наше совместное времяпровождение вызывает массу вопросов и недоверие.. Главное, что Ратик видит улыбающуюся Маму и заботливого Папу", — написала накануне Решетова.

Как писал NEWSTES, ранее СМИ рассекретили неожиданный выбор Тимати в финале "Холостяка".