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ЭИСИ представил доклад о перспективах российских партий на старте политического сезона

ЭИСИ представил доклад о перспективах российских партий на старте политического сезона

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил доклад о перспективах российских партий на старте политического сезона. По мнению его авторов, по итогам сентябрьских выборов в Госдуму могут попасть три непарламентские силы: "Новые люди", "Яблоко" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Как пояснила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, для исследования использовались методы изучения рынка. Среди критериев оценки перспектив партий - узнаваемость бренда, наличие интересных проектов и ярких лидеров, а также присутствие рисков и драйверов для роста.

По мнению экспертов, у каждой из 16 политических партий, имеющих возможность идти на выборы в Госдуму без сбора подписей - был присвоен электоральный рейтинг по аналогии с инвестиционным. Так, "Единая Россия" лидирует с показателем А++, остальные парламентские партии оцениваются на уровне А+, то есть у них всех есть "высочайшая вероятность сформировать фракцию в будущей Госдуме, если они будут участвовать в выборах под нынешними брендами". При этом "Справедливая Россия" немного отстает от идущих "ноздря в ноздрю" КПРФ и ЛДПР. Для успешного выступления на выборах в нижнюю палату ей нужно "идейно-кадровое усиление".

Соколова отмечает, что опытные парламентские партии по итогам предстоящих выборов сохранят фракции в Госдуме. Согласно представленному докладу ЭИСИ, самый высокий политический профиль у "Единой России". "Кто сформирует вторую по размерам фракцию, остается интригой. Мы видим, что ЛДПР и КПРФ идут ноздря в ноздрю. У обеих партий примерно схожие риски, примерно схожие возможности. При этом "Справедливая Россия" имеет шанс выстрелить на идейном обновлении и усилении за счет удачных слияний", - сказала она.

За парламентскими политсилами следует группа партий с показателем В++, это "Новые люди", "Яблоко" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Они "могут с некоторой долей вероятности сформировать фракции или претендовать на государственное финансирование", считают аналитики.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что все эти партии не смогут попасть в Госдуму одновременно, более вероятно успешное выступление одной из них. По его словам, сейчас порядка 19% россиян декларируют готовность голосовать за непарламентские политические силы, что говорит об общественном запросе на обновление элит.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов уточняет, что в ближайшие месяцы рейтинги партий будут "перевзвешиваться" по тем же критериям. Секрет успеха для каждой из групп свой, считает эксперт. Парламентским партиям надо мобилизовать своих сторонников, а непарламентским - привлечь тех, кто обычно на выборы не ходит.

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По материалам: uposters.ru

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