Экс-супруг погибшей актрисы Наи Риверы Райан Дорси вспомнил о ней в день ее рождения: "Спи спокойно"

Вадим Карасев

Вчера трагически погибшей этим летом звезде сериала "Хор" Нае Ривере могло бы исполниться 34 года. Актриса утонула во время прогулки на лодке по озеру, в которую отправилась вместе со своим сыном Джози. Теперь пятилетнего мальчика воспитывает его отец, экс-супруг Риверы, актер Райан Дорси.

Несколько часов назад он опубликовал в своем инстаграме совместное фото с ныне покойной Наей и спящим на ее руках сыном Джози. В посте он поздравил бывшую жену с днем рождения и поделился своими мыслями по поводу ее внезапного ухода из жизни.





Ная Ривера и Райан Дорси с сыном Джози

То, что ты ушла, — так же нереально, как и реально. Возможно, это имеет какой-то смысл... Хотя я по-прежнему не вижу в этом никакого смысла. Тебе исполнилось бы 34... Так и слышу, как ты говоришь: "Ах, теперь я старая!". Спи спокойно, старушка...

— написал Дорси в подписи к черно-белому семейному снимку.





Ная Ривера

Напомним, что 8 июля Ная Ривера была объявлена пропавшей без вести после того, как береговая охрана нашла арендованную ею лодку, в которой на тот момент мирно спал маленький сын актрисы. 9 июля Ривера была объявлена погибшей, потому что операция по ее поиску и спасению не дала никаких результатов. Через пять дней после исчезновения актрисы было найдено ее тело: экспертиза показала, что причиной смерти Наи стало удушье в результате попадания воды в дыхательные пути.





Ная Ривера с сыном Джози

Известно, что Райан Дорси в разговорах с маленьким сыном помогает ему сохранить память о погибшей маме как о живой. По словам источника, он часто показывает Джози снимки Наи и напоминает, как весело им было вместе.

Он часто говорит Джози: "Маме бы это понравилось",— рассказывал источник в беседе с People.





Райан Дорси с сыном Джози

Кстати, заботиться о малыше Райану помогает младшая сестра Наи Никайла. Из-за того что девушка практически переехала в дом к Дорси, чтобы помогать воспитывать ребенка и проводить с ним как можно больше времени, в прессе сразу же заговорили о новом романе. Райан и Никайла пропускают эти слухи мимо ушей, отмечая, что ставят во главу угла исключительно потребности и желания малыша Джози.

Незадолго до Нового года Райан Дорси подал иск в суд против Объединенного округа охраны водных ресурсов и управления парков округа Вентура от имени их с Наей пятилетнего сына Джози. В нем он утверждает, что лодка, арендованная Риверой, не отвечала необходимым требованиям безопасности, и настаивает на том, что смерть его экс-супруги можно было бы предотвратить.



