Кальмары хороши не только на праздничный стол. В чем польза и вред для здоровья

Алексей Вольцев

Во всем мире ценят кальмары за их неоспоримую пользу, за богатство йодом и за большое содержание белка и минеральных веществ. Этот морепродукт доступен по цене и необычайно прост в приготовлении по сравнению с другими обитателями морей. Нежное, приятное на вкус, диетическое мясо полезно включать в ежедневный рацион.

Для многих жителей центральной России кальмары по-прежнему относятся к категории деликатесов и являются одним из эксклюзивных блюд подаваемым на праздничный стол.

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Как кальмар выглядит

Кальмары причисляются к отряду головоногих моллюсков и съедобных видов насчитывается несколько десятков. В России отлов командорских кальмаров осуществляется в акватории около Курильских островов. Неочищенный моллюск покрыт серо-фиолетовой кожицей со внутренностями и имеет непрезентабельный вид. Его размеры могут достигать до 35 см в длину.

В магазинах кальмары можно купить в свежем, замороженном, сушеном или консервированном виде. Благодаря вкусовым качествам и легкости приготовления из них делают различные закуски и салаты.

Химический состав

Основные полезные компоненты мяса кальмара эквивалентны по своему количеству говядине и рыбе. К ним относятся:

Йод в тканях моллюска заключается в большом количестве и имеет свойство легко усваиваться.Животный белок содержится с высокой долей концентрации, так на 100 г мяса его приходится около 18 г.

В состав продукта входят многие необходимые для организма элементы:

жирные поли и моно насыщенные кислоты;ценные микро и макроэлементы Витамины группы В, С, Е, никотиновая кислота или витамин РР;незаменимые для здоровья аминокислоты.





Польза кальмаров

Польза моллюска, как море продукта для здоровья, неоспорима и заключается в следующем:

Польза для женщин

Белково-минеральный состав легко усваивается.Требуют минимальной термической обработки и быстро готовятся.По составу могут заменить другие белковые продукты такие, как говядина, курица и яйца.Активизирует функцию щитовидной железы и улучшает работу головного мозга.

Кальмары являются природным источником белка, жирных кислот Омега-3 и Омега-6, легко усвояемость которых снабжают и поддерживают натуральную красоту кожи, волос и ногтей.

Польза для мужчин

Химический состав мяса моллюсков оказывает содействие в быстром и безопасном росте мышечной массы тела, особенно полезен спортсменам. При регулярном употреблении повышает выработку в крови тестостерона и стабилизирует работы мочеполовой системы.

Польза для детей

Рекомендуется для детей после трех лет как источник минералов и аминокислот. Потребление мяса моллюсков улучшает память и помогает в развитии умственных способностей. Белок оказывает влияние на рост, на состояние зубов и укрепляет кости.

Польза для похудения

Содержащийся в мясе кальмара в большом количестве белок на долго утоляет голод. Отсутствие животных жиров позволяет употреблять его как чисто диетический продукт, способствующий к похудению.

Возможный вред и противопоказания

Официальные исследования показывают, что употребление мяса кальмаров в пищу практически безвредно и не содержит противопоказаний. Рекомендуется с осторожностью употреблять детям, старикам и беременным из-за возможного появления аллергических реакций.

Важно! Мясо кальмара в сочетании с овощами, бобовыми культурами, зеленью и другими морепродуктами полезно не только в праздничные дни. В повседневном употреблении моллюска им вполне успешно можно дополнить рацион, как диетическим продуктом к традиционному мясу и рыбе.