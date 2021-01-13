Культовый бренд Dr. Martens выходит на биржу

Лидия Мартынова

Обувной бренд Dr. Martens готовится к IPO — первому публичному размещению акций — на Лондонской бирже. Подать заявку компания планирует 11 декабря, но когда именно может состояться выход на биржу, пока неизвестно.Сейчас бренд принадлежит инвестиционной компании Permira, которая приобрела его в 2013 году, а теперь намерена продать свою долю акций в рамках IPO.В течение последних лет у Dr. Martens росла прибыль. По итогам прошлого финансового года, который завершился 31 марта 2020-го, выручка бренда составила €672,2 миллиона — это на 48% больше, чем за год до этого. За последующие полгода выручка выросла еще на 18%.«Планируемое IPO отражает достижения команды и бренда за последние семь лет, а также потенциал к росту компании по всему миру в будущем», — сказал изданию Financial Times генеральный директор бренда Кенни Уилсон. Dr. Martens сообщают о том, что ежегодно продают 11 миллионов пар обуви в 60 странах мира.