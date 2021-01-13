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Купить ВВГ в Екатеринбурге


Электрический кабель ВВГ представляет собой голый кабель с медными жилами. Его применяют как во время выполнения наружных строительных, так и во время ремонтных работ. Применение этого кабеля внутри помещений недопустимо, что объясняется действующими нормативами и правилами эксплуатации.

Подобное ограничение создано с целью минимизации риска образования пожароопасных ситуаций в жилых, хозяйственных и промышленных зданиях. В интернет-магазине electrictd.ru, специализирующемся на продаже электротоваров, можно выбрать и купить ВВГ в Екатеринбурге по самой низкой цене в регионе. Широкий ассортимент продукции позволит каждому покупателю приобрести кабель с оптимальными характеристиками.

Расшифровка обозначения

Конструкция кабеля ВВГ 3х2,5 включает нулевую жилу, для которой используют виниловую изоляцию синего цвета. Для провода заземления выбирают изоляцию с желтыми и зелеными полосами, а фазная жила в таком комплекте будет обозначена любым контрастным цветом, выделяющимся на фоне соседних элементов.

Маркировка кабеля расшифровывается так:

  • В указывает на использование пластиката из ПВХ для изоляции жил;
  • В, идущая второй в названии, обозначает применение пластиката из ПВХ для оболочки кабеля;
  • Г указывает на отсутствие усиления конструкции;
  • 3 говорит о количестве рабочих жил;
  • 2,5 показывает сечение одной жилы.

Последний показатель площади измеряется в миллиметрах2.

Подобное изделие оптимально для использования в следующих условиях:

  • напряжение меньше 1 тыс. В;
  • частотный показатель меньше 50 Гц.

Силовой кабель ВВГ 2х2,5, цена которого в магазине онлайн-продаж Электрик относится к выгодным предложениям, имеет ПВХ слой, играющий роль изоляционного материала, а также внешнюю защитную оболочку.

Кабель ВВГ: цена в Екатеринбурге

Обширная область применения этого кабеля говорит о его надежности и оптимальном подборе технических параметров. Основная функция этого изделия заключается в распределении и организации передачи энергии в стационарных устройствах. Силовой кабель ВВГ 3х2,5 работает в диапазоне напряжения 600-1000 В при частоте не более 50 Гц. Подобные условия подходят для подключения:

  • электроустройств;
  • осветительных приборов;
  • электростанций.

Допускается использование кабеля ВВГ 3х2,5 для организации наружной электропроводки в жилых и промышленных зданиях.

Особенности эксплуатации

Этот вид кабеля предназначен для наружного применения. Его не применяют для подземной прокладки, что объясняется отсутствием усиливающей брони. Во время монтажа необходимо:

  • минимизировать риск механического повреждения жил;
  • соблюдать радиус изгиба до 6 диаметров общего сечения;
  • использовать во время подключения стационарных электрических конструкций.

Организация монтажных работ при температуре менее 15 градусов мороза не требует дополнительного нагрева кабеля. Этот тип кабеля непригоден для организации проводки под штукатуркой. Для подобных целей оптимальным вариантом считают плоский кабель.

# Бизнес

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