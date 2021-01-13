Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Лавров подтвердил позицию России по урегулированию кипрской проблемы

Лавров подтвердил позицию России по урегулированию кипрской проблемы

Лавров подтвердил позицию России по урегулированию кипрской проблемы

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня, 12 января, в телефонном разговоре с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом подтвердил позицию Москвы в пользу справедливого и всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы.

Как сообщили в МИД РФ, разговор министров состоялся по инициативе кипрской стороны.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Российской стороной подтверждена принципиальная позиция в пользу достижения справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН», — указали во внешнеполитическом ведомстве.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Выяснена история и стоимость скандальной иконы, подаренной Лаврову
Выяснена история и стоимость скандальной иконы, подаренной Лаврову
Культовый бренд Dr. Martens выходит на биржу
Культовый бренд Dr. Martens выходит на биржу
В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую базу двух школ-интернатов
В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую
Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
В Казани родители начали проверять организацию питания в школьных столовых
В Казани родители начали проверять организацию питания в школьных
Pfizer намерена зарегистрировать свою вакцину от Covid-19 в России
Pfizer намерена зарегистрировать свою вакцину от Covid-19 в России
Лавров подтвердил позицию России по урегулированию кипрской проблемы
Лавров подтвердил позицию России по урегулированию кипрской проблемы
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с сыновьями отдыхают в Дубае
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с сыновьями отдыхают в Дубае
Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается поставка 5 млн доз
Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается
Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией
Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией
Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с отдыха с женихом Алексом Родригесом
Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с отдыха с женихом Алексом
В сахалинских школах введут 90 ставок советников по воспитательной работе
В сахалинских школах введут 90 ставок советников по воспитательной

Топ на сегодня

Правоохранители в США готовятся к еще большему насилию со стороны протестующих
Правоохранители в США готовятся к еще большему насилию со стороны
Сторонники Трампа начали переходить в Telegram
Сторонники Трампа начали переходить в Telegram
Восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге
Восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге
У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать на Израиль
У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января

Еще по теме

Лавров провел переговоры с коллегой из Кипра
Решение кипрской проблемы не должно навязываться извне, заявил Путин
Путин прокомментировал кипрский конфликт
Российские и египетские дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке