Лавров подтвердил позицию России по урегулированию кипрской проблемы

Лидия Мартынова

Глава МИД России Сергей Лавров сегодня, 12 января, в телефонном разговоре с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом подтвердил позицию Москвы в пользу справедливого и всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы.

Как сообщили в МИД РФ, разговор министров состоялся по инициативе кипрской стороны.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Российской стороной подтверждена принципиальная позиция в пользу достижения справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН», — указали во внешнеполитическом ведомстве.