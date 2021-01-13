Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Анастасия Решетова, Тина Кунаки и другие проводят январь

Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Анастасия Решетова, Тина Кунаки и другие проводят январь

Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Анастасия Решетова, Тина Кунаки и другие проводят январь

Январь — пожалуй, один из самых любимых месяцев для звезд российского и западного шоу-бизнеса. В этот период они еще не заняты новыми проектами, поэтому с чистой совестью и спокойным сердцем позволяют себе прервать плотный рабочий график, немного перевести дух и набраться сил для осуществления своих самых смелых идей и планов в новом году. Для этих целей знаменитости, как правило, выбирают курорты, на которых могут зарядиться энергией солнца и вдоволь накупаться в теплых волнах. NEWSTES.RU рассказывает, где и как Дженнифер Лопес, Светлана Лобода, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Елена Перминова, Тина Кунаки и Венсан Кассель и многие другие знаменитости проводят первый месяц недавно наступившего 2021-го.

Настя Каменских и ее муж Алексей Потапенко не рассказывают, какую именно страну выбрали для своего январского отдыха, однако по узнаваемым локациям можно сделать вывод, что пара улетела на Мальдивы. К слову, именно там из-за открытых границ в этом году собралось большинство отечественных звезд.





На Мальдивских островах в числе других звезд сейчас отдыхает и Полина Гагарина вместе с детьми. По слухам, компанию недавно разведенной звезде также составляет новый возлюбленный, 48-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев, разговоры о романе с которым начались еще летом прошлого года. К слову, никаких официальных подтверждений этому нет: сама Полина личную жизнь не комментирует.



 


Еще одним популярным и, самое главное, открытым туристическим направлением для звезд в это время стали ОАЭ. Пляжным отдыхом в Дубае сейчас наслаждается Светлана Лобода вместе с мамой Натальей и двумя дочерьми. Здесь же расслабляются и другие участницы нашей сегодняшней подборки — Надежда Оболенцева и Ольга Орлова.


Светлана Лобода: "На отдыхе с мамулей. Люблю, когда вся семья в сборе".
Ольга Орлова



Надежда Оболенцева сбежала от морозов в ОАЭ



 




 


В Дубае сейчас вместе с сыном Ратмиром отдыхают и бывшие возлюбленные Анастасия Решетова и Тимати. Многие их подписчики даже сделали вывод, что рэпер и модель сошлись сразу же после завершения съемок финального выпуска проекта "Холостяк", а их расставание и вовсе назвали пиаром. К слову, Решетова эти домыслы продолжает отрицать: по словам модели, они поддерживают с Тимати теплые отношения исключительно ради их маленького сына.





Джиган и Тимати с сыновьями

В продолжении подборки NEWSTES.RU также расскажет, как остальные звездные участники подборки проводят свои январские каникулы на Карибах, Бали, в Бразилии и на других пляжных курортах мира.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля: "Не ищите нас месяц. Всем приятных праздников!".









 






 



Дарья Клюкина


 


 


 

 


 


 


 



Сальма Хайек






 



Сара Сампайо



Джастин и Хейли Бибер отдыхают на Гавайях



Николь Шерзингер
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Полная Луна в январе 2021 года: какие Знаки Зодиака разбогатеют
Полная Луна в январе 2021 года: какие Знаки Зодиака разбогатеют
"Или трусы надень, или крестик сними": Решетову в хиджабе раскритиковали в Сети
"Или трусы надень, или крестик сними": Решетову в хиджабе
Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Анастасия Решетова, Тина Кунаки и другие проводят январь
Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Анастасия Решетова, Тина
Обряды с крещенской водой на здоровье, долголетие и удачу
Обряды с крещенской водой на здоровье, долголетие и удачу
Северная Корея взяла курс "на столкновение" с США
Северная Корея взяла курс "на столкновение" с США
CNN: Импичмент Трампа поддержали 20 его однопартийцев в Конгрессе
CNN: Импичмент Трампа поддержали 20 его однопартийцев в Конгрессе
Регистрация на столичную онлайн-олимпиаду «Не прервется связь поколений» стартует 12 января
Регистрация на столичную онлайн-олимпиаду «Не прервется связь
Цена на нефть Brent впервые за год превысила $ 57
Цена на нефть Brent впервые за год превысила $ 57
Старый Новый год: три обряда на удачу и богатство в 2021 году
Старый Новый год: три обряда на удачу и богатство в 2021 году
Выяснена история и стоимость скандальной иконы, подаренной Лаврову
Выяснена история и стоимость скандальной иконы, подаренной Лаврову
Культовый бренд Dr. Martens выходит на биржу
Культовый бренд Dr. Martens выходит на биржу
В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую базу двух школ-интернатов
В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую

Топ на сегодня

У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать на Израиль
У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре: события ночи 12 января
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с бойфрендом в честь годовщины отношений
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина опубликовала новые фото с
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят пути развития системы образования нашей страны
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят пути
СМИ: Помпео выложит доказательства связей Ирана с «Аль-Каидой»
СМИ: Помпео выложит доказательства связей Ирана с «Аль-Каидой»

Еще по теме

Звездный Instagram: весна в городе, цветение сакуры и селфи в бикини
Лето на "Сплетнике": Тина Кунаки с братом и Венсаном Касселем отдыхает в Бразилии
51-летний Венсан Кассель женился на 21-летней Тине Кунаки
Венсан Кассель посетил модный показ вместе с молодой возлюбленной Тиной Кунаки