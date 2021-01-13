Лето на "Сплетнике": как Светлана Лобода, Анастасия Решетова, Тина Кунаки и другие проводят январь

Вадим Карасев

Январь — пожалуй, один из самых любимых месяцев для звезд российского и западного шоу-бизнеса. В этот период они еще не заняты новыми проектами, поэтому с чистой совестью и спокойным сердцем позволяют себе прервать плотный рабочий график, немного перевести дух и набраться сил для осуществления своих самых смелых идей и планов в новом году. Для этих целей знаменитости, как правило, выбирают курорты, на которых могут зарядиться энергией солнца и вдоволь накупаться в теплых волнах. NEWSTES.RU рассказывает, где и как Дженнифер Лопес, Светлана Лобода, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Елена Перминова, Тина Кунаки и Венсан Кассель и многие другие знаменитости проводят первый месяц недавно наступившего 2021-го.

Настя Каменских и ее муж Алексей Потапенко не рассказывают, какую именно страну выбрали для своего январского отдыха, однако по узнаваемым локациям можно сделать вывод, что пара улетела на Мальдивы. К слову, именно там из-за открытых границ в этом году собралось большинство отечественных звезд.

















На Мальдивских островах в числе других звезд сейчас отдыхает и Полина Гагарина вместе с детьми. По слухам, компанию недавно разведенной звезде также составляет новый возлюбленный, 48-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев, разговоры о романе с которым начались еще летом прошлого года. К слову, никаких официальных подтверждений этому нет: сама Полина личную жизнь не комментирует.





Еще одним популярным и, самое главное, открытым туристическим направлением для звезд в это время стали ОАЭ. Пляжным отдыхом в Дубае сейчас наслаждается Светлана Лобода вместе с мамой Натальей и двумя дочерьми. Здесь же расслабляются и другие участницы нашей сегодняшней подборки — Надежда Оболенцева и Ольга Орлова.





Светлана Лобода: "На отдыхе с мамулей. Люблю, когда вся семья в сборе".Ольга Орлова









Надежда Оболенцева сбежала от морозов в ОАЭ









В Дубае сейчас вместе с сыном Ратмиром отдыхают и бывшие возлюбленные Анастасия Решетова и Тимати. Многие их подписчики даже сделали вывод, что рэпер и модель сошлись сразу же после завершения съемок финального выпуска проекта "Холостяк", а их расставание и вовсе назвали пиаром. К слову, Решетова эти домыслы продолжает отрицать: по словам модели, они поддерживают с Тимати теплые отношения исключительно ради их маленького сына.

















Джиган и Тимати с сыновьями

В продолжении подборки NEWSTES.RU также расскажет, как остальные звездные участники подборки проводят свои январские каникулы на Карибах, Бали, в Бразилии и на других пляжных курортах мира.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля: "Не ищите нас месяц. Всем приятных праздников!".













































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