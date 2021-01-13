Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Лидия Мартынова

Белорусская власть готова к диалогу с оппозицией, но не предателями. Об этом сегодня, 12 января, во время вручения премии «За духовное возрождение» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе, с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам. Начиная от конституционных изменений, и заканчивая будущим нашей Белоруссии. Но не перед кем мы на колени не встанем!», — сказал он.

По словам белорусского лидера, «мы уже за многие-многие столетия настоялись на коленях».

«Хватит. Мы встали с этих колен и будем твердо стоять на своих ногах. Поэтому хочу предупредить на этом примере всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. На них официально победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итогов голосования, после чего в стране начались массовые акции протесты. В ответ белорусские власти арестовали тысячи своих противников, после чего заявили о срыве попытки государственного переворота.