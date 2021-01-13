Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Белорусская власть готова к диалогу с оппозицией, но не предателями. Об этом сегодня, 12 января, во время вручения премии «За духовное возрождение» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе, с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам. Начиная от конституционных изменений, и заканчивая будущим нашей Белоруссии. Но не перед кем мы на колени не встанем!», — сказал он.

По словам белорусского лидера, «мы уже за многие-многие столетия настоялись на коленях».

«Хватит. Мы встали с этих колен и будем твердо стоять на своих ногах. Поэтому хочу предупредить на этом примере всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. На них официально победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итогов голосования, после чего в стране начались массовые акции протесты. В ответ белорусские власти арестовали тысячи своих противников, после чего заявили о срыве попытки государственного переворота.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с сыновьями отдыхают в Дубае
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе с сыновьями отдыхают в Дубае
Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается поставка 5 млн доз
Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается
Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией
Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией
Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с отдыха с женихом Алексом Родригесом
Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с отдыха с женихом Алексом
В сахалинских школах введут 90 ставок советников по воспитательной работе
В сахалинских школах введут 90 ставок советников по воспитательной
"Ноет каждый вечер": страдающая от боли Бузова хочет "отрезать" себе кость
"Ноет каждый вечер": страдающая от боли Бузова хочет "отрезать" себе
Дуда наградит посла США в Варшаве орденом за заслуги перед Польшей
Дуда наградит посла США в Варшаве орденом за заслуги перед Польшей
Романтика под пальмами: Саша Новикова и Feduk отдыхают на Бали
Романтика под пальмами: Саша Новикова и Feduk отдыхают на Бали
У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать на Израиль
У Ливана лопнуло терпение: Бейрут попросит СБ ООН подействовать
Появились кадры удивительного сияния на севере России
Появились кадры удивительного сияния на севере России
В образовательном центре «Сириус» проходит Уральская проектная смена
В образовательном центре «Сириус» проходит Уральская проектная смена
Студенты Тульской области, замещавшие преподавателей старше 65 лет, получили выплаты
Студенты Тульской области, замещавшие преподавателей старше 65 лет,

Топ на сегодня

На границе Монголии и России зафиксированы 4 подземных толчка
На границе Монголии и России зафиксированы 4 подземных толчка
Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России
Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России
Правоохранители в США готовятся к еще большему насилию со стороны протестующих
Правоохранители в США готовятся к еще большему насилию со стороны
Сторонники Трампа начали переходить в Telegram
Сторонники Трампа начали переходить в Telegram
Восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге
Восемь человек погибли при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге

Еще по теме

Помощник Лукашенко исключил переговоры с оппозицией
Лукашенко хочет, чтобы в стране была конструктивная оппозиция
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины