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Лунный день сегодня 13 января 2021 года

Лунный день сегодня 13 января 2021 года

Энергетика Луны переменчива, поэтому так важно заранее знать о том, каким будет очередной день. Рекомендации астрологов помогут сохранить оптимистичный настрой и не потерять удачу.


Среда будет благоприятным временем для тех, кто не спешит и не поддается на провокации. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести этот лунный день в хорошем настроении и отметить Старый Новый год, оставив проблемы за спиной.

Фаза Луны: 29, 1 и 2 лунные сутки. Новолуние в Знаке Козерога — время для размышлений и освобождения сознания от сдерживающих факторов, для переоценки и переосмысления своей жизни.

Магнитные бури 13 января: магнитные возмущения не зафиксированы.

Что принесет удачу сегодня


завершение дел;
уборка;
самоанализ;
избавление от блоков сознания.

Что отпугнет успех в этот день


незапланированные траты;
спешка;
потакание прихотям;
резкая смена планов;
злость и агрессия;
обиды.

Домашние дела по лунному календарю

В день Новолуния астрологи рекомендуют заняться уборкой и выбросить из дома все те вещи, которые захламляют пространство. В среду наступает Старый Новый год. Это время принято проводить в кругу семьи, и 13 января многие будут готовиться к празднику, наводя порядок в жилищах и занимаясь приготовлением угощений.

Что надеть в эту среду

День Новолуния — время, которое не терпит спешки и импульсивности. Астрологи рекомендуют отказаться от ярких и кричащих оттенков в одежде. В среду идеальным выбором будет пастельная гамма. Светлые цвета помогут сохранить хорошее настроение и не поддаваться на провокации. Из украшений на этот день подойдут изделия из серебра, а в качестве талисманов стоит рассмотреть лунный камень, бирюзу и яшму.


Любовь и отношения 13 января

В среду личные отношения важно выстраивать на доверии. В этот день есть возможность оставить разногласия как с близкими, так и с коллегами, обрести внутреннее равновесие и завести новые знакомства. Астрологи отмечают, что в Новолуние увеличивается шанс судьбоносных встреч, однако важно сохранять бдительность, чтобы не стать жертвами манипуляторов.

Финансы и работа в этот лунный день

В среду финансовая активность может стать причиной неурядиц, поэтому астрологи рекомендуют тратить деньги лишь на запланированные покупки и отказаться от дорогостоящих приобретений, вложений и кредитования. Успехи в работе ждут тех, кто сможет отказаться от спешки и новых начинаний в пользу вдумчивого завершения текущих дел. В день Новолуния также не стоит начинать ничего нового, а заняться планированием, чтобы сначала воплотить цель на бумаге. Так будет проще увидеть закравшиеся ошибки и устранить их вовремя.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В день Новолуния важно оставаться в тонусе и заниматься легкими физическими нагрузками. Переутомление будет чревато недомоганиями и обострением хронических заболеваний, поэтому стоит провести сутки размеренно. Настроение в этот день будет во многом зависеть от настроя, а значит, с самого утра важно привлекать позитивные мысли и использовать аффирмации, настраивающие на оптимистичный лад.

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По материалам: dailyhoro.ru

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