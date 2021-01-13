Мадагаскарского паука-охотника заподозрили в сооружении из листьев ловушек для лягушек

Вадим Карасев

Ученые из Германии и Мадагаскара заподозрили представителей одного из видов пауков в том, что они специально скрепляют листья деревьев, чтобы заманить внутрь добычу — древесных лягушек.

В 2017 году один из авторов исследования, эколог Доминик Мартин (Dominic Martin) из Геттингенского университета, работая на плантации ванили на северо-западе Мадагаскара, увидел крупного паука из рода дамастес (Damastes sp.), поедающего небольшую древесную лягушку Heterixalus andrakata из рода мадагаскарских прыгуний. Паук сидел на небольшом дереве возле пары листьев, которые были соединены паутиной так, что получался «карман». При приближении человека паук попятился в свое лиственное логово, таща за собой и добычу. На следующий год примерно в том же районе Тио Розен Фульжанс (Thio Rosin Fulgence) из Университета Антананариву встретил еще трех пауков-дамастесов в подобных убежищах, но без добычи.

Род дамастес принадлежит к семейству пауков-сарпассид (Saprassidae), входящих в большую группу, которую ученые называют пауками-охотниками. В отличие от других пауков, пауки-охотники не сооружают ловчей сети, а активно преследуют свою добычу или подстерегают ее в засаде и настигают прыжком. В средней полосе России живет довольно много пауков-охотников, но среди них есть только один вид из семейства сарпассид — микромата зеленоватая (Micrommata virescens), которую легко узнать по окраске. В тропических же странах сарпассиды многочисленны.

Случаи охоты крупных мадагаскарских пауков на лягушек уже известны ученым. Но ранее ни разу не отмечалось, чтобы пауки сооружали какие-либо ловушки, чтобы облегчить себе охоту. Тем не менее Фульжан и его соавторы предполагают, что мадагаскарский паук применяет лиственные ловушки для заманивания туда древесных лягушек. В сухой и жаркой местности подобные карманы из листьев становятся для лягушек желанным тенистым укрытием, к тому же, они кажутся подходящим убежищем от хищных птиц, которые охотятся на древесных лягушек.

Авторы работы признают, что пока не получили решающих доказательств своей гипотезы. Паук с добычей был замечен вне укрытия и вполне мог подстеречь лягушку просто на ветке. Тем не менее тот факт, что пауки скрепляют листья своей паутиной, заставляет думать, что лиственные укрытия играют в их жизни важную роль. Для выяснения этого вопроса необходимы дальнейшие наблюдения.

Работа опубликована в журнале Ecology and Evolution.