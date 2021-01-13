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Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно выходить на пенсию

Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно выходить на пенсию

Медицинские работники психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов смогут досрочно выходить на пенсию. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

«Установить по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации: тождественность профессиональной деятельности, выполняемой в организациях социального обслуживания, в которых осуществляется оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (старше 18 лет), страдающим психическими расстройствами и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, профессиональной деятельности, выполнявшейся в учреждениях, <…> работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения», — говорится в документе.

Приказом также дается право досрочного выхода на пенсию работникам домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками.

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Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий родственникам и близким инвалидов оказывать медико-социальную помощь на основе трудового договора. Предполагается, что заключение трудового договора позволит соцпомощникам не заниматься иной трудовой деятельностью, при этом их стаж будет включаться в общий трудовой (страховой) стаж и учитываться при начислении страховой пенсии. Договор также позволит обеспечить соцпомощников всем комплексом прав, в том числе на оплачиваемый отпуск.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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