МИД России: Соцсети США системно дискриминируют российские СМИ
В МИД России выразили очередную обеспокоенность — на этот раз в отношении дискриминации российских СМИ в американских соцсетях. Сегодня, 13 января, был распространен соответствующий комментарий, приуроченный ко Дню российской печати.
В МИД РФ отметили, что блокировки российского контента уже стали системными и представляют собой «настоящую неприкрытую цензуру».
Следует отметить, что «обеспокоенность МИД РФ», не влекущая за собой дальнейших действий, уже превратилась в мем в соцсетях. Российских пользователей раздражает неспособность дипведомства дать адекватный ответ на конкретные дискриминационные меры со стороны «западных партнеров», хотя зеркальные меры МИД РФ декларируются регулярно.
Как сообщало ИА Newstes , накануне Роскомнадзор составил первые восемь административных протоколов за неисполнение СМИ-иноагентами требований закона о маркировке распространяемой ими информации. Теперь мировой суд должен принять решение о наложении штрафов. Названия СМИ Роскомнадзором не уточняются.