МИД России: Соцсети США системно дискриминируют российские СМИ

Анастасия Иванова

В МИД России выразили очередную обеспокоенность — на этот раз в отношении дискриминации российских СМИ в американских соцсетях. Сегодня, 13 января, был распространен соответствующий комментарий, приуроченный ко Дню российской печати.

«Разделяем обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских, цифровых платформ в отношении отечественных СМИ», — указали в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что блокировки российского контента уже стали системными и представляют собой «настоящую неприкрытую цензуру».

«Видим в дискриминационных действиях монополистов рынка социальных сетей абсолютно четкий политический подтекст, нацеленный на реализацию внешнеполитической установки американского правительства на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд на события в мире и составляют информационную конкуренцию для западного медийного мейнстрима, — добавили в министерстве. — Не оставляем надежду, что принципы истинной демократии и свободы слова возобладают».

Следует отметить, что «обеспокоенность МИД РФ», не влекущая за собой дальнейших действий, уже превратилась в мем в соцсетях. Российских пользователей раздражает неспособность дипведомства дать адекватный ответ на конкретные дискриминационные меры со стороны «западных партнеров», хотя зеркальные меры МИД РФ декларируются регулярно.

Как сообщало ИА Newstes , накануне Роскомнадзор составил первые восемь административных протоколов за неисполнение СМИ-иноагентами требований закона о маркировке распространяемой ими информации. Теперь мировой суд должен принять решение о наложении штрафов. Названия СМИ Роскомнадзором не уточняются.