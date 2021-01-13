МИД Украины пытается организовать встречу Байдена и Зеленского

Алексей Вольцев

В МИД убеждены, что украинская сторона найдет общий язык с новой администрацией в США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Я убежден, что мы найдем общий язык с новой администрацией, которая очень хорошо понимает Украину. Я убежден, что когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится замечательный контакт", - сказал Кулеба.Он отметил, что Джо Байден может жестко требовать, чтобы Украина выполнила взятые на себя обязательства."А кто против? .. Приоритеты президента Байдена и президента Зеленского по функционированию антикоррупционной инфраструктуры в Украине полностью совпадают", - отметил министр.Сегодня дипломаты уже работают над тем, чтобы Джо Байден и Владимир Зеленский таки встретились."Мы работаем над тем, чтобы они как можно быстрее поговорили и встретились. Именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания", - сказал Кулеба.