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МИД Украины пытается организовать встречу Байдена и Зеленского

МИД Украины пытается организовать встречу Байдена и Зеленского
В МИД убеждены, что украинская сторона найдет общий язык с новой администрацией в США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я убежден, что мы найдем общий язык с новой администрацией, которая очень хорошо понимает Украину. Я убежден, что когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится замечательный контакт", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Джо Байден может жестко требовать, чтобы Украина выполнила взятые на себя обязательства.
"А кто против? .. Приоритеты президента Байдена и президента Зеленского по функционированию антикоррупционной инфраструктуры в Украине полностью совпадают", - отметил министр.

Сегодня дипломаты уже работают над тем, чтобы Джо Байден и Владимир Зеленский таки встретились.

"Мы работаем над тем, чтобы они как можно быстрее поговорили и встретились. Именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания", - сказал Кулеба.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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