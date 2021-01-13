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Министр просвещения РФ рассказал Владимиру Путину о мерах по поддержке педагогов

Министр просвещения РФ рассказал Владимиру Путину о мерах по поддержке педагогов

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр просвещения Сергей Кравцов обозначил основные аспекты деятельности Минпросвещения России по поддержке педагогов.

Он информировал, что выплаты за классное руководство находятся на постоянном контроле Минпросвещения, Федеральной налоговой службы и Росказначейства:  их получают 810 тысяч педагогов.

Бюрократическую отчетность у педагогов удалось снизить. «Мы определили вместе с Рособрнадзором минимальный перечень документов, который должен заполнить учитель, остальные бумажки отвлекать не должны», – прокомментировал Сергей Кравцов.

С 2021 года вводится единая система подготовки педагогических работников.

«Уже видим положительный эффект от передачи педагогических вузов в ведение Министерства просвещения. В прошлом году впервые вырос средний балл поступления в педагогические вузы. Будем заниматься вопросами заработных плат», – сообщил министр.

Он напомнил, что в прошлом году были приняты поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся усиления воспитательной работы в школах. С этого года в десяти регионах появится ставка советника директора по воспитательной работе с дополнительной доплатой в размере 15 тысяч рублей.

Сергей Кравцов заявил также, что с этого года вводится мотивирующий мониторинг  для регионов по количественным и качественным показателям: по строительству школ и детских садов, по системе воспитания, по повышению квалификации учителей. 

«Важно оценить вклад каждого региона в реализацию поставленных Вами профильных для министерства национальных целей развития страны», – резюмировал министр.

# Общество
По материалам: edu.ru

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