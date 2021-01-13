Названа причина массового отравления детей в Дагестане
Роспотребнадзор вынес заключение по делу о массовом отравлении детей в Буйнакске. Свыше 60 малолетних жителей города пострадали из-за загрязненной питьевой воды.
В сообщении управления ведомства по Дагестану говорится, что при исследовании пробы водопроводной воды в ней нашли ряд вредноносных бактерий.
Чтобы избежать повторения инцидента, был усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды, а население попросили пить ее только после кипячения или покупать в бутылках. Фрукты и овощи, отмечается в заявлении органа, нельзя мыть сырой водой из-под крана.
Отравление произошло несколькими днями ранее, ни один из больных не переносит заболевание в тяжелой форме. Среди пострадавших есть 10 взрослых горожан.