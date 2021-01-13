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Названа причина массового отравления детей в Дагестане

Названа причина массового отравления детей в Дагестане

Роспотребнадзор вынес заключение по делу о массовом отравлении детей в Буйнакске. Свыше 60 малолетних жителей города пострадали из-за загрязненной питьевой воды.

В сообщении управления ведомства по Дагестану говорится, что при исследовании пробы водопроводной воды в ней нашли ряд вредноносных бактерий.

При проведении лабораторных исследований в 1 пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных, выделены ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter). По предварительным данным эпидрасследования предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.

Чтобы избежать повторения инцидента, был усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды, а население попросили пить ее только после кипячения или покупать в бутылках. Фрукты и овощи, отмечается в заявлении органа, нельзя мыть сырой водой из-под крана.

Отравление произошло несколькими днями ранее, ни один из больных не переносит заболевание в тяжелой форме. Среди пострадавших есть 10 взрослых горожан.

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По материалам: uposters.ru

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