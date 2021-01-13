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Несколько секретов хорошего урожая моркови

Несколько секретов хорошего урожая моркови

Готовить грядку под морковь стоит начинать еще осенью – землю перекапывают и заделывают минеральные удобрения и компост, перегной. Высевать семена можно начинать уже ранней весной и продолжать вплоть до конца июня. На подготовленном участке намечают борозды глубиной около 2 см и высевают мелкие семечки вручную, смешав их с песком. Высевают морковь на хорошо освещенном солнце участке.

Главный враг моркови – морковная муха. Чтобы уберечь корнеплоды от этого вредителя, опытные огородники советуют чередовать рядки моркови и репчатого лука. Также полезно по периметру грядки с морковью посеять бархатцы и календулу, которых не переносит насекомое.

Секреты выращивания моркови

Когда всходы немного подрастут, их прореживают, выдергивая самые слабые. Чуть позже проводят второе прореживание, чтобы освободить место для роста самых сильных растений.

При первом прореживании между ростками оставляют шаг 3 см. При втором прореживании между растениями оставляют шаг 5 см. В это же время необходимо пролить грядку с морковью раствором марганцовки и борной кислоты против гнилей.


Следует в 10 л воды растворить по 3 г каждого препарата и полить по 10 л на каждые 4 метра грядки. Перед тем, как пролить грядку обеззараживающим раствором, растения следует обильно полить чистой водой.

Обязательно дважды за весь сезон следует подкормить морковь растительной золой. В пепле содержится много фосфора и калия, а также целый комплекс минералов и солей. Примерно за два дня до планируемого полива просеянной золой нужно опудрить грядку, расходуя около 500 грамм на квадрат.

Регулярный полив – это основа ухода за морковью. Если растения будут страдать от нехватки воды, корнеплоды будут растрескиваться. Проливать морковь надо глубоко – минимум на глубину корней. Особенно важен полив в засуху. Если пропускать поливы и не соблюдать регулярность, от редкого перенасыщения влагой корнеплоды покроются трещинами.

При обнаружении насекомых вредителей грядку с морковкой опрыскивают дважды с интервалом в неделю инсектицидом, или используют настои чеснока, полыни, табачную пыль.

Обязательно грядку с морковью следует пропалывать, а после каждого полива рыхлить междурядья. Так к корням будет поступать больше кислорода, и корнеплоды будут развиваться правильно.

Убирают морковь в сухую погоду, закладывают на хранение в погреб только хорошо просушенные корнеплоды с обрезанной ботвой. Морковь хорошо хранится в песке.

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По материалам: planktons

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