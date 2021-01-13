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Обряды с крещенской водой на здоровье, долголетие и удачу

Обряды с крещенской водой на здоровье, долголетие и удачу

Ежегодно верующие в день православного праздника Крещения Господня набирают целебную крещенскую воду, которая обретает особую силу и свойства в день торжества. С ее помощью можно избавиться от болезней, привлечь удачу и процветание и защититься от любого зла.


Праздник Крещения — одно из самых значимых событий в православной религии. Верующие соблюдают традиции и обычаи праздничного дня, а также вспоминают о народных приметах. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют запастись крещенской водой, чтобы провести с ней обряды, направленные на оздоровление и привлечение в жизнь позитивных перемен.

Крещенская вода для долголетия

Принесенную из святого источника, церкви или храма святую воду наливают в прозрачную емкость, ставят перед иконой Спасителя и читают молитву о здравии. Затем отпивают три глотка, осеняя себя крестным знамением, а после трижды умываются, приговаривая:

«Господи, избави от недугов раба Твоего (имя), даруй долголетие и жизнь счастливую, наполненную радостными событиями и лишенную грусти. Аминь».

Обряд с крещенской водой на привлечение удачи


Крещенская вода обладает уникальными свойствами, и с ее помощью можно не только исцелиться от недугов, но и привлечь в жизнь удачу. Для этого крещенскую воду пьют натощак после пробуждения в течение недели, молясь Небесам и прося у них поддержки. Святой водой умываются перед началом важных дел, чтобы не остаться без поддержки. Привлечь удачу поможет и окропление святой водой рабочего места.

Обряд на здоровье с крещенской водой

Избавиться от недугов и попрощаться с болезнью поможет простой обряд. Крещенскую воду наливают в три стакана и выпивают по глотку из каждого, приговаривая:

«Благословение Господне получаю, тело и душу от зла исцеляю. Первый глоток от болезни спасает, второй — душу от боли исцеляет, третий глоток силы возвращает».

Оставшейся водой умываются трижды со словами:

«Все худое из жизни уходит, болезни путь ко мне забывают, душа крылья расправляет. От скверны защищаюсь, силы набираюсь, на здоровье не жалуюсь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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