Папье маше

Анастасия Иванова

Когда работаешь в организации праздников всегда сталкиваешься с тем, что тебе не хватает реквизита. Что ж, есть простой выход из положения – это папье маше. Все можно сделать своими руками, и нос клоуну, и пиньяту, да и ту же маску, можно смастерит из подручного материала. Нужно немного фантазии и у вас все получится.

Для работы понадобится:

бумага (различная, подойдет все, от туалетной бумаги до простой газеты);клей ПВА;кисточка (лучше большая, зависит т размера изделия);основание, по которому нужно сделать форму;детский крем;краска (любая, цвет на выбор).





Изделия из папье-маше пригодится любому пользователю. Ведь каждая мама хочет, чтобы день рождения ее ребенка прошел, как нельзя лучше. А разбитие пиньяты – это самое огромное счастье для любого ребенка. И именно ее и делают из простой бумаги и методом папье-маше. Она может быть круглой, квадратной и любой другой формы. Но, когда это разбивается, то больше счастья нет. Клоунские носы делаются из этого же материала и многие другие вещи, которые помогут вам на праздники и не только.