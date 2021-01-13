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Папье маше

Папье маше

Когда работаешь в организации праздников всегда сталкиваешься с тем, что тебе не хватает реквизита. Что ж, есть простой выход из положения – это папье маше. Все можно сделать своими руками, и нос клоуну, и пиньяту, да и ту же маску, можно смастерит из подручного материала. Нужно немного фантазии и у вас все получится.

Для работы понадобится:


бумага (различная, подойдет все, от туалетной бумаги до простой газеты);
клей ПВА;
кисточка (лучше большая, зависит т размера изделия);
основание, по которому нужно сделать форму;
детский крем;
краска (любая, цвет на выбор).


Изделия из папье-маше пригодится любому пользователю. Ведь каждая мама хочет, чтобы день рождения ее ребенка прошел, как нельзя лучше. А разбитие пиньяты – это самое огромное счастье для любого ребенка. И именно ее и делают из простой бумаги и методом папье-маше. Она может быть круглой, квадратной и любой другой формы. Но, когда это разбивается, то больше счастья нет. Клоунские носы делаются из этого же материала и многие другие вещи, которые помогут вам на праздники и не только.

# Интересное
По материалам: planktons

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