Педагоги Москвы поделились более 500 проектами лучших воспитательных практик

Влада Некрасова

Педагоги Москвы поделились более 500 проектами лучших воспитательных практик, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Присоединиться к городскому конкурсу лучших воспитательных практик среди московских школ и колледжей можно до 19 февраля.

Городской конкурс лучших воспитательных практик стартовал в конце прошлого года. За два месяца его проведения образовательные организации разместили на платформе Городского методического центра 533 уникальных проекта. В настоящее время работы проходят оценку профессиональных и общественных экспертов.