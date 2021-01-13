Первый энергоблок БелАЭС запустили на всю мощность

Лидия Мартынова

Вчера вечером первый энергоблок Белорусской АЭС вывели на стопроцентную мощность. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

«12 января в 19.57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», — сообщили в белорусском энергетическом ведомстве.

В Минэнерго добавили, что после успешного завершения испытаний в течение 15 суток проведут комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. «В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА Newstes , физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, однако с 9 по 19 ноября реактор остановили из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. А 1 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило, что во время комплексных испытаний произвели сброс пара для тестирования систем и оборудования и в результате выявили необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. 3 декабря энергоблок снова остановили.

Напомним, что ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на первый квартал 2021 года. Станция строится специалистами «Росатома» на российский кредит. Мощность двух блоков АЭС составит 2 400 МВт. Против станции активно выступают Литва и Польша, которые пытаются убедить Евросоюз отказаться от закупок электроэнергии в Белоруссии.