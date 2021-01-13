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Pfizer намерена зарегистрировать свою вакцину от Covid-19 в России

Pfizer намерена зарегистрировать свою вакцину от Covid-19 в России

Американская компания Pfizer может зарегистрировать свою вакцину против коронавируса Covid-19 в России. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы продолжаем сотрудничать с международными организациями и правительствами стран по всему миру, которые будут распределять вакцину-кандидат, чтобы предоставить доступ к ней наиболее нуждающимся категориям населения в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения в кратчайшие сроки после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах. Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против Covid-19 в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

Вакцина, разработанная компанией Pfizer и германской компанией BioNTech, применяется в США и ряде других стран. Представляет собой РНК-вакцину, которую нужно вводить дважды с интервалом в три недели. Эффективность вакцины в отношении детей, беременных женщин или людей с ослабленным иммунитетом, а также продолжительность иммунного эффекта в настоящее время неизвестны. 18 ноября 2020 года BioNTech и Pfizer пришли к выводу, что «эффективность составляет 95%».

Наиболее частыми побочными эффектами у испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет после второй инъекции были: боль в месте инъекции (77,8%), усталость (59,4%), головная боль (51,7%), боль в мышцах (37,3%), озноб (35,1%), боль в суставах (21,9%), высокая температура (15,8%).

После производства вакцина замораживается и должна храниться при температуре не выше минус 70 °C. После доставки в центр вакцинации препарат нужно разморозить и использовать в течение пяти дней, иначе он может испортиться.

Следует отметить, что в России уже идет массовая вакцинация вакциной «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава РФ при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По данным РФПИ, в РФ привито уже более 1,5 млн человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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