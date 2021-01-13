Полная Луна в январе 2021 года: какие Знаки Зодиака разбогатеют

Вадим Карасев

28 января произойдет первое Полнолуние 2021 года. В этот день некоторым Знакам Зодиака удастся повысить свой доход или добиться долговременных позитивных изменений в финансовой сфере.

Луна будет пребывать в Знаке Льва, так что большие успехи могут ожидать людей стихии Воздуха и Огня, но не всех. В этот день также произойдет соединение Венеры и Плутона, что можно назвать негативным аспектом, поэтому удача в денежных вопросах последует за теми, для кого эти две планеты не являются покровителями. Всем остальным желательно запастись терпением и пользоваться финансовыми оберегами.

Близнецы

Это типичные представители стихии Воздуха. Полная Луна во Льве будет крайне полезной для людей этого Знака, потому что она поспособствует повышению мотивации. Близнецы в этот день смогут сделать то, на что у них не было времени, сил и желания в прошлом. Данное Полнолуние станет для них отправной точкой в новую жизнь.

Рак

Ракам Луна во Льве подарит много удачи. Это будет касаться непосредственно рабочего процесса. Раки станут лучше работать в команде. Все, кто имеет возможность коллективно решать какие-то проблемы, должен пользоваться этим сполна. В противном случае решение неурядиц может затянуться. Самостоятельность — это хорошо, но не 28 числа.

Дева

Девы, которые почти не получают позитивной энергии от Венеры и Плутона, смогут вырваться в лидеры. Конечно, полная Луна во Льве для них — не самое простое время, но зато в этот день может произойти много интересных событий, некоторые из которых напрямую будут связаны с финансовой сферой. Возможно, Девы смогут получить приятное предложение о новой работе.

Стрелец

Полнолуние во Льве означает, что Стрельцам необходимо действовать. Родственная стихия Огня говорит им о том, что нужно быть собой и слушать свою интуицию. Это значит, что можно отправляться в дальние поездки и командировки. Финансовый успех где-то рядом. Смена обстановки поможет посмотреть на ситуацию под иным углом.

Водолей

Водолеям, как представителям стихии Воздуха, на которую Огонь влияет довольно хорошо, следует заниматься поисками новых источников вдохновения. На финансовом успехе отлично должны отразиться новые знакомства, новые увлечения. Возможно, стоит посмотреть фильм о жизни успешного человека либо пообщаться с таким человеком вживую.