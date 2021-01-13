Путин посвятил Эрдогана в основные итоги трёхсторонней встречи по Карабаху

Лидия Мартынова

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сегодня, 13 января, пресс-служба Кремля.

Владимир Путин информировал турецкого коллегу об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года.

«Подчёркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей. С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий Анкары и Москвы, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов.

«Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», — отметили в администрации главы российского государства.

При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание президенты России и Турции уделили задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавирусной инфекции Covid-19, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин против этого заболевания.

«Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнёрство России и Турции получит дальнейшее развитие. Условлено о поддержании регулярного диалога на различных уровнях», — подытожили в Кремле.

Как сообщало ИА Newstes, по итогам состоявшейся в минувший понедельник встречи Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном принято новое совместное заявление по Карабаху. В трёхстороннем документе отражены вопросы развития региона после недавней войны в зоне карабахского конфликта. Переговоры лидеров трёх стран продолжались около четырёх часов. Глава российского государства выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей пойдёт на пользу и Армении, и Азербайджану.

Напомним, Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.